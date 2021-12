Nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie

Laila Maalouf La Presse

Il y a quelque chose de surréel à regarder les propriétés à vendre à Hawaii, surtout quand on s’amuse à fouiner parmi les maisons haut de gamme. Celle-ci nous a particulièrement séduite pour une longue liste de raisons qui en font à peu près ce qui ressemble le plus à notre demeure de rêve.

On succombe à son charme au premier coup d’œil sur le panorama qui s’offre à nos yeux. Située à quelques minutes du centre de Kailua-Kona, à Big Island, dans une communauté fermée, elle offre une vue imprenable sur l’océan qui est tout simplement à couper le souffle. On vous laisse imaginer les couchers de soleil… Le plus dur sera probablement de choisir le meilleur endroit pour le contempler : la piscine dont le vert bleuté se confond avec celui de la mer, la baignoire à remous, le lanai (ces vérandas typiquement hawaiiennes) ou la salle de séjour, dont les portes coulissantes en teck s’ouvrent entièrement pour laisser entrer l’air marin ? Paraît-il qu’on peut même apercevoir quelques dauphins de temps en temps, et même des baleines en saison.

Pas assez convaincant ? Un étang de carpes koï qui nous accueillent à l’arrivée achève de rendre l’espace extérieur paradisiaque.

Le même soin a été accordé à la décoration intérieure — notez les puits de lumière, la fenestration abondante face à l’océan ou encore le choix des matériaux (pensé jusqu’aux moindres détails, comme les pales des ventilateurs de plafond).

On précise que la propriété construite en 1986 n’a jamais été mise sur le marché ; elle est actuellement offerte à la location pour des séjours à court terme, mais les acheteurs peuvent choisir de transférer les réservations existantes ou de les annuler après la prise de possession.

Il ne reste plus qu’à se projeter en train de préparer à manger dans cette cuisine idyllique avec vue sur l’océan, pour ensuite partager un repas en admirant le crépuscule.