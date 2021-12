Immobilier

Tours et détours au pays des ruelles privées

À qui appartiennent les ruelles ? A priori, aux municipalités. Mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit que certaines d’entre elles, en tout ou en partie, relèvent du domaine privé ou d’autres entités. Nous avons déniché, après tours et détours, de nombreux cas particuliers. Suivez les panneaux.