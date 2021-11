À la fois pimpante et majestueuse, la demeure du domaine Lee Farm est parée de volets verts et de portes écarlates.

Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

Considéré comme l’un des plus beaux joyaux séculaires de Stanstead, le domaine Lee Farm a marqué l’histoire de ce village frontalier et celle du Canada. Michelle Richard et Rémi Dumont ont consacré 18 années de leur vie à lui redonner tout son lustre.

La construction du domaine a débuté en 1810 sous l’égide de Jedediah Lee, un loyaliste immigré du Connecticut. Plusieurs personnalités marquantes se sont succédé dans cette demeure au style colonial et géorgien de la famille Lee-Ball, dont Lady Henrietta Banting (née Ball), femme du co-inventeur de l’insuline, Sir Frederick Banting. Ses multiples engagements auront valu à cette femme médecin le plus grand respect au sein de sa communauté, et au-delà des frontières. En rachetant le domaine à son oncle en 1951, elle entreprend des travaux de rénovation majeurs qui insufflent charme et distinction au lieu.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD Une élégante enseigne marque l’entrée du domaine Lee Farm, situé entre deux parcs à quelques dizaines de mètres de deux des frontières de Stanstead.

La villa est restée dans la même famille pendant 165 ans. Quand Michelle Richard et Rémi Dumont l’achètent en juin 2003, ils décident de la chérir pour lui redonner patiemment sa splendeur d’antan, tout en améliorant son confort. « J’étais dans la Marine royale canadienne et mon épouse était dans le domaine de la santé dans l’armée. On avait plus de 20 ans de carrière et on commençait à réfléchir à ce qu’on pourrait faire pour la retraite. On a eu l’idée d’avoir un gîte, parce qu’on est habitués à rencontrer beaucoup de gens, à parler de différents sujets, et que ma femme est une très bonne cuisinière ! », relate Rémi Dumont.

Le couple sillonne alors le Québec pour trouver un lieu et s’éprend du domaine Lee Farm. « On s’est dit que c’était l’endroit parfait pour élever nos quatre enfants, parce que la maison était tellement grande que les clients ne s’apercevraient même pas qu’on avait une grande famille. Ils pouvaient avoir leur intimité et nous, la nôtre. On avait notre propre salon, notre propre cuisine, notre salle de bains et trois chambres à coucher. C’était vraiment la maison idéale… mais elle avait besoin de beaucoup d’amour », poursuit-il.

Restaurer la résidence, une pièce à la fois

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD Le salon Jedediah représente la plus ancienne partie de la résidence. « C’est à partir de cette pièce-là que la construction a commencé en 1810. C’est l’une des trois plus vieilles maisons de la ville », précise Michelle Richard, copropriétaire.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD Cet escalier mène aux chambres des hôtes. On accède aux espaces privés par d’autres marches.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD La cuisine a été entièrement refaite récemment. Seule la cuisinière professionnelle a été conservée.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD Un coin lecture s’amorce après l’alcôve. On trouve plein de lieux tranquilles de ce type à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD Chaque chambre reprend le nom d’un des ancêtres. Ici, la Lady Banting. 1 /5









Quand ils achètent ce domaine, Michelle Richard prend sa retraite, mais son mari continue de travailler dans l’armée pendant 10 ans. « C’était important que j’aie un coup de cœur, parce qu’il fallait quelque chose qui me comblerait en restant à la maison après 27 ans dans le corps médical dans l’armée. Il y avait beaucoup à faire, alors je n’ai jamais eu le temps de m’ennuyer de mon ancienne carrière et j’ai aussi pu mieux profiter de notre petit dernier de trois ans et demi », raconte-t-elle.

Le couple découvre après l’acquisition de la résidence qu’elle n’est pas isolée pour l’hiver. Il entreprend donc des rénovations importantes afin de l’assainir et de maximiser son confort, puis remplace d’anciennes cheminées ouvertes peu sécuritaires par des poêles au bois à combustion lente. « On a cherché les modèles de style le plus antique possible », se souvient le militaire.

Pièce après pièce, la maison relève plusieurs années de négligence, mais rien n’est laissé au hasard pour qu’elle conserve son cachet d’autrefois. Le tapis collé sur le plancher est retiré, laissant apparaître un parquet que les propriétaires restaurent. Des moulures, des poutres sont ajoutées et Michelle choisit de charmants papiers peints pour habiller les murs. « On s’est imprégnés de chaque pièce et on y a mis tout notre cœur pour les décorer », dit-elle. Des salles de bains ont été ajoutées dans les cinq chambres d’hôtes. L’habitation avait déjà été transformée en gîte quand ils en ont pris possession, mais il était plus modeste (trois Soleils) et le travail de Michelle et Rémi leur a permis de se voir attribuer cinq Soleils.

Outre les rénovations intérieures, les maîtres des lieux ont décapé toute la façade de la villa pendant sept étés. « Il y avait 200 ans de peinture et on a vu plusieurs couleurs au fil du décapage du bois, qu’on a fait à la main pour que le résultat soit beau et durable », précise Michelle Richard.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD Les maîtres des lieux ont décapé à la main toute la façade de la villa.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD L’ancienne entrée principale est devenue l’accès secondaire. Deux statues de bois figurant les propriétaires actuels ont été installées à la place d’un vieil arbre malade.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD Le sol de la salle à manger est recouvert de granit, dont Stanstead est la capitale canadienne.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD La chambre Eleanor inclut un petit salon, un foyer au gaz et un balcon.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD Un papier peint romantique assure un charme rafraîchissant au salon.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD La rivière Tomifobia court à l’arrière du terrain du domaine Lee Farm, qui bénéficie d’un superbe jardin et d’une piscine creusée.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉQUIPE SACHA DE SANTIS, RE/MAX D’ABORD Rémi Dumont proposait des tours de calèche, notamment pour des occasions spéciales comme des mariages. Il existe un droit acquis pour accueillir deux chevaux dans cette écurie. 1 /7













La propriété jouit aussi d’un écrin végétal inspiré des jardins à l’anglaise. Des sculptures commandées au fil des années par les maîtres des lieux animent cet espace verdoyant. Les premières ont été érigées à la suite d’une conversation hasardeuse, alors que le couple se questionnait sur la fragilité des branches d’un arbre malade risquant de tomber sur des clients. Maurice Harvey, un sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli qui séjournait chez eux lors d’un symposium de granit, leur a proposé de récupérer le bois pour en faire des œuvres d’art. « J’ai fait faire la dame pour la fête de Michelle et plus tard, c’est elle qui m’a fait la surprise de m’offrir celle de l’homme », confie Rémi Dumont. Ces sculptures marquent ainsi l’empreinte du couple dans la propriété.

Invitation au voyage

Les quatre enfants de la maisonnée ont bien grandi, certains vivent dans l’Ouest canadien, sans compte que Michelle et Rémi viennent de devenir grands-parents. « On a décidé de mettre en vente parce qu’on voudrait voyager, pouvoir partir plus loin et plus longtemps. On est rendus là dans notre vie. Ça va être un immense deuil pour nous de laisser cette maison, parce que notre cœur est partout. On voudrait que la mission historique se poursuive ici, car cette propriété signifie énormément pour les gens de la région. On aimerait juste trouver les personnes qui auront le même coup de cœur que nous », espère Michelle Richard.