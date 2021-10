La tenue des Week-ends visites libres, qui auront lieu ce week-end et le suivant, marque un certain retour à la normalité. Cette campagne de promotion de l’habitation neuve repart doucement, en mettant de l’avant une trentaine de projets à Montréal et dans les environs.



Danielle Bonneau La Presse

« C’est moins que ce qu’on était habitués de présenter, mais c’est le reflet du marché, qui a été pris d’assaut de mars 2020 à juin 2021, et qui a connu une baisse au cours des trois derniers mois, puisqu’il y a beaucoup moins d’unités à vendre », explique Jacques Beaulieu, qui a mis sur pied les tout premiers Week-ends visites libres en 1995.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le projet immobilier Les Loges est lancé juste à temps pour les Week-ends visites libres.

L’immobilier a beaucoup changé depuis, mais les efforts déployés pour informer les acheteurs potentiels et les aider à prendre une décision éclairée sont plus que jamais nécessaires, croit-il. Sur le web, les divers projets sont regroupés selon leur municipalité ou arrondissement respectif, et sont subdivisés en six catégories : les abordables (350 000 $ et moins), pour les familles (trois chambres et plus), le luxe abordable (de 250 000 $ à 500 000 $), de prestige, option 55+, ainsi que locatif. Dans la section consacrée aux habitations neuves abordables, ceux qui prévoient d’acquérir leur première propriété trouveront en plus une liste des diverses aides financières offertes.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le projet immobilier Les Loges est lancé juste à temps pour les Week-ends visites libres.

Il y a un peu moins de choix que par le passé, en ce moment précis, mais il y a quand même de beaux projets, dans toutes les catégories de prix. Jacques Beaulieu, fondateur des Week-ends visites libres

Le nouveau projet Les Loges, prêt juste à temps pour l’évènement, est un de ceux-là. Après qu’ils auront fait leurs recherches en ligne, M. Beaulieu encourage les acheteurs potentiels à se rendre dans les bureaux de vente, afin de découvrir les quartiers dans lesquels s’implanteront les immeubles, et recommande aussi de prendre un rendez-vous, pour éviter la cohue.

Les Week-ends visites libres ont lieu les 23 et 24, puis les 30 et 31 octobre, de 13 h à 17 h.