Nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie

Laila Maalouf La Presse

Nul doute que cette propriété serait le décor idéal pour accueillir la jet-set méditerranéenne et donner lieu à des fêtes nocturnes mémorables… Permettons-nous de rêver quelques instants en nous projetant dans cette villa de luxe au cœur de Marbella, station balnéaire très courue dans le sud de l’Espagne, où l’on peut se promener au bord de la plage entre des reproductions géantes de sculptures de Salvador Dalí.

L’intérieur « de classe mondiale » est signé Pedro Peña, designer de renom reconnu pour ses projets à Madrid, à New York, à Londres et à Paris. La maison a même un nom — Aloha 151 —, comme si on achetait non pas une propriété, mais une véritable pièce de collection.

La villa compte plus de salles de bains que de chambres à coucher, sur quatre étages, en plus d’une éblouissante terrasse sur le toit que l’on a pris soin d’équiper d’un coin barbecue, d’une baignoire à remous et de nombreux sièges où il doit faire bon se prélasser, de jour comme de soir, surtout grâce à l’éclairage soigneusement intégré.

Une mention spéciale doit être faite à l’invitante piscine d’eau salée qui, compte tenu des températures habituellement élevées pendant une bonne partie de l’année dans la région, sera sûrement fort appréciée des futurs propriétaires.