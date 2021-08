L’été passé, nous avons fouillé la vitrine de vente immobilière Centris pour en extraire les annonces « extrêmes » : maison la plus chère, propriété la plus boudée, chalet le plus luxueux, etc. La semaine du 2 août, nous avons appliqué la même formule au site de vente directe DuProprio, pour en sortir les fiches qui établissent des limites dans diverses catégories. Attachez vos ceintures, on passe facilement d’un extrême à l’autre ! 

Sylvain Sarrazin La Presse

La résidence la plus chère

Une luxueuse villa de Westmount ? Un manoir de Mont-Tremblant ? Non, la résidence au prix affiché le plus élevé sur le site d’annonces est une ferme lavalloise, construite au début du XIXe siècle. Le prix affiché de 4 millions, confirmé par le vendeur, qui précise qu’elle vient avec 67 acres de terrain, qu’il n’y a aucun voisin, qu’elle est reconnue comme ancestrale par la Ville et qu’elle a été largement rénovée. Dans un rapport municipal officiel, il est indiqué que la valeur patrimoniale de la propriété est considérée comme moyenne, reposant « sur son ancienneté et son style architectural », qu’elle a subi « plusieurs altérations et ne possède presque plus d’éléments traditionnels d’origine ». Aucune photo de l’intérieur n’a été publiée.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La maison dispose de quatre chambres réparties sur trois niveaux.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM De nombreuses rénovations ont altéré le caractère patrimonial de la demeure.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Il s’agit de la maison la plus ancienne du secteur.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La propriété est située dans l’est de Laval, près des autoroutes 25 et 440.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Le terrain agricole s’étale sur 67 acres. 1 /5









Lieu : Laval

Prix : 4 000 000 $

L’unifamiliale la moins coûteuse

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Les portes avant ont été refaites en 2015.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Le salon jouit d’une bonne fenestration.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Il n’est pas précisé si le mobilier est compris dans la vente ou non.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La propriété dispose d'un espace disponible intéressant.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Les planchers sont en bois franc. D’autres zones de la maison sont couvertes de céramique.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM L’une des quatre chambres de la propriété

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La propriété est vendue plus de 20 000 $ en dessous de l’évaluation municipale. 1 /7













Nous étions bien partis pour vous présenter un garage automobile de la Côte-Nord semi-reconverti en résidence à 46 500 $, mais il a subitement disparu des listes la veille de notre publication. Désormais, à l’heure d’écrire ces lignes, le titre de résidence la moins chère du site revient à une propriété de la même région, à Longue-Rive, vendue à 50 000 $. Datant de 1949, elle présente quatre chambres sur deux étages, un grand garage détaché, une aire habitable d’environ 200 m2 et un terrain de 772 m2. On apprend que le sous-sol n’est pas aménagé, mais que la toiture a été refaite en 2010. Au vu des photos, le tout semble bien entretenu, et il faut reconnaître qu’on a déjà vu des propriétés beaucoup plus chères en bien pire état.

Lieu : Longue-Rive, Côte-Nord

Prix : 50 000 $

Le chalet le plus original

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Ils ont des chapeaux ronds, vive les belles maisons.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM L’effet à l’intérieur : une sorte de parasol géant !

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La partie commune offre une vue panoramique sur le lac.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Le petit salon convivial

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Les entrées des chambres sont disposées en demi-cercle.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM L’une des chambres

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Vue en coupe, du dessus

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La galerie sur le lac fait envie, c’est certain.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Le chalet a été bâti sur le bord du lac aux Sables. 1 /9

















Après avoir épluché l’intégralité des annonces de chalets à vendre, cette drôle de bâtisse à Lac-aux-Sables, en Mauricie, nous a rondement séduit. Son architecture circulaire fait vaguement penser au Temple du Ciel de Pékin, mais offre surtout une vue panoramique sur le lac au bord duquel le chalet est implanté. Avec une superficie de 111 m2 et un plafond de près de 5 m de hauteur (16 pi), il abrite quatre petites chambres, le tout entouré d’un grand terrain de 5500 m2. La structure de cette propriété quatre saisons s’appuie sur un foyer central en béton. Pour encore mieux profiter du lac, une galerie en demi-cercle et un quai flottant ont été ajoutés au projet. L’originalité a cependant un prix : 1,55 million.

Lieu : Lac-aux-Sables, Mauricie

Prix : 1 550 000 $

L’individuelle avec le plus de chambres

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La propriété compte 13 chambres, selon sa fiche.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM L’aire de vie commune

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Point de vue opposé de l’aire de vie

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Les environs sont calmes, selon l’annonce.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM L’une des chambres. On comprend que le bâtiment accueille des hôtes comme clientèle.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Un jardin entoure la propriété. 1 /6











Quelques propriétés individuelles dotées d’une dizaine de chambres sont en vente, dont cette résidence de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Laurentides, qui en annonce pas moins de 13 sur 2 étages. On y trouve également cinq salles de bains et deux salles d’eau. On comprend qu’elle s’adresse plutôt à un acquéreur avec des intentions locatives (« Clientèle déjà bien établie », précise l’annonce) qu’à une famille nombreuse. Ses atouts : la proximité du lac des Deux Montagnes et de la plage de la Sablière. Prix de vente : 755 000 $, avec du mobilier inclus. Dommage que sur les 13 chambres, une seule soit visible en photo.

Lieu : Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Laurentides

Prix : 755 000 $

Le condo au sommet des prix

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Les condos de la Tour des Canadiens ont été construits avec des matériaux haut de gamme.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Du salon, la vue sur la ville est impressionnante.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Il faudra débourser plus de 2 millions pour acquérir ce condo.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La chambre principale présente de belles dimensions.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Une autre chambre, plus exiguë

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La salle de bains

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Le grand balcon offre une vue plongeante. 1 /7













Les condos, c’est comme les gardiens de hockey : c’est à Montréal qu’on trouve les plus onéreux. De tous les appartements en copropriété affichés sur la plateforme, c’est cette unité de la Tour des Canadiens qui remporte le trophée du plus haut prix de vente. Perchés au 49e étage, les lieux sont luxueux, lumineux, modernes, avec balcon de 28 m2 et vue imprenable sur la métropole. Des salles communes (bar sportif, gymnase, jeux) complètent le tout. Mise à prix ? 1 900 000 $. Oh, attendez, il y a un petit astérisque. Ça dit taxes en sus. Et meubles non inclus. Le total s’élève donc à 2 184 525 $. Bref, des clopinettes, à comparer au salaire annuel de Carey Price.

Lieu : Montréal

Prix : 1 900 000 $ + taxes

La fermette la plus sympathique

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Un des grands atouts de cette fermette : elle est située sur le bord du lac Saint-Jean.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Le plafond cathédrale offre un bel effet de grandeur.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM On aime bien le côté rustique pour lequel le confort n’a pas été sacrifié.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Les boiseries donnent un bel effet.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La cuisine

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM L’une des chambres, située au sous-sol aménagé

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La salle de bains annexée à la chambre

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La véranda est spacieuse et agréable.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Le terrain est immense et planté avec beaucoup d’arbustes et d’arbres fruitiers. On y trouve aussi des granges, étables et dépendances. 1 /9

















Après avoir examiné la centaine de propriétés agricoles proposées, voici un choix totalement subjectif. Les raisons qui le justifient ? L’emplacement de la propriété, dans l’anse de Roberval, avec vue panoramique sur le lac Saint-Jean. Le magnifique plafond cathédrale et la véranda conviviale. Le terrain de 88 hectares, dont 23 plantés donnant bleuets, camerises, framboises, prunes, argousiers et vigne, avec possibilité de proposer de l’autocueillette bio aux vacanciers. Un bois prêt à la coupe, où de petits chalets écolos peuvent être érigés. Une grange-étable pour d’éventuels projets. Et un prix à mi-chemin entre les fermes les plus chères et les moins coûteuses proposées sur la plateforme. Inspirant.

Lieu : Roberval, Saguenay–Lac-Saint-Jean

Prix : 761 500 $

La maison affichée depuis le plus longtemps

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Voici la maison affichée depuis le plus longtemps sur le site. Les raisons ? Elles sont inconnues.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM L’intérieur est des plus classiques.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La cuisine

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM La salle à manger

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM L’une des chambres

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Le bureau

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Le solarium paraît des plus conviviaux. 1 /7













La résidence qui a pris le plus de poussière sur le site d’annonces est ce bungalow à Saint-Amable, en Montérégie. A priori, une maison tout à fait commune n’ayant rien de rebutant, avec deux chambres, une salle de bains et un sous-sol aménagé. Le solarium semble même plutôt sympathique. Même si la date exacte de mise sur le marché n’est pas précisée, l’annonce ressort comme la plus ancienne dans le classement du site. Peut-être n’a-t-elle tout simplement pas trouvé le bon acquéreur.

Lieu : Saint-Amable, Montérégie

Prix : 492 000 $

Le chalet le plus abordable

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Le chalet le plus abordable affiché sur le site lors de notre compilation, à moins de 30 000 $. Il a trouvé preneur tout juste avant parution de notre article.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Un lit, une table, n’en ajoutez plus, ça déborde.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM L’essentiel pour un loup solitaire ou un couple très amoureux.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Il y a quand même la place pour un sofa.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM C’est un microchalet, mais placé dans les immenses espaces gaspésiens.

PHOTO TIRÉE DU SITE DUPROPRIO.COM Rivières et monts gaspésiens restent à portée de main. 1 /6











Aux antipodes des palaces de Mont-Tremblant, on trouve cette minicabane perdue dans le sud de la Gaspésie, qui s’avère le chalet le moins cher du site de vente, à 29 990 $. Il est probablement aussi le plus menu, avec une aire habitable de 13,38 m2 (144 pi2) ! De quoi rappeler à ceux qui ont été étudiants fauchés leurs années passées dans un placard à balai. Précision amusante dans l’annonce : « espace à aire ouverte ». Fiou ! Les loups solitaires pourront y établir leur mini-camp de base pour des aventures de plein air. Isolé (tant au sens thermique que géographique) et implanté au sein d’un terrain de plus de 4000 m2, il peut être alimenté par une génératrice et des panneaux solaires. Mais pour loger des invités non intimes, il faudra prévoir un plan B. Notez qu’il vient tout juste d’être vendu, peu avant notre publication, au prix de 26 000 $.