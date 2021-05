Chaque semaine, nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Apercevoir un volcan de son balcon, c’est bien. Pouvoir aller skier sur ses pentes, c’est encore mieux. Voici l’un des nombreux atouts de cette maison de style rustique implantée à la croisée de plusieurs parcs nationaux andins (Villarrica, Conguillo et Huerquehue), proche de la ville chilienne de Pucón. Écologique et construite en bois en 2007, elle charme par sa vaste terrasse à partir de laquelle on aperçoit, au loin, le volcan Llaima, mais aussi par la belle place faite à la végétation, avec des arbustes et arbres fruitiers répartis sur le terrain de 2 hectares, ou dans la très belle serre attenante à la maison.

La région, très touristique, est particulièrement prisée pour son offre de plein air : randonnée, ski, kayak, pêche, etc. Par exemple, le parc national de Villarrica s’atteint en une heure de randonnée à partir de la maison. Pucón, agité en haute saison, se situe à une vingtaine de minutes par la route, distance préservant la tranquillité des environs. Profitant de l’intérêt pour le secteur, les propriétaires actuels louent régulièrement les lieux par l’entremise d’Airbnb, processus facilité par la présence d’une cabine sylvestre supplémentaire avec chambre, cuisine et salle de bains, perchée en pleine végétation.

Il s’agit d’un endroit charmant où se ressourcer : littéralement, puisqu’il paraît que l’eau extraite sur place est particulièrement cristalline.

