En mars 2020, quelques jours avant le début de la pandémie, Yves Tremblay et son fils Gabriel, de l’agence Les yeux du ciel, ont survolé et photographié certaines des plus belles résidences de Beverly Hills, Bel-Air et Hollywood. Question de rêver, voici le résultat de leur expédition dans le ciel de Los Angeles.

Yves Tremblay

Les yeux du ciel, collaboration spéciale