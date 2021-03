Que peut-on acheter avec un budget de 650 000 $ au Québec ? D’un marché à l’autre, les prix fluctuent. Nous avons fait l’exercice à Drummondville, dans le Centre-du-Québec, et à Saint-Augustin-de-Desmaures, à deux pas de la ville de Québec. Bonne visite… virtuelle !

Yvon Laprade

Collaboration spéciale

À Drummondville

Maison à étage située au 120, rue Joly

Prix : 645 000 $

Année de construction : 1998

Piscine creusée et garage double largeur

Superficie du terrain : 9218 pi2

Taxes : 5803 $ (municipales et scolaire)

Courtière : Esther Mercier, Sotheby’s

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S Vaste salle à manger

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S Salle à manger et vue sur le salon

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S La cuisine est bien éclairée.

PHOTO FÉLIX MICHAUD, FOURNIE PAR SOTHEBY’S L’entrée 1 /4







L’avis des experts

Paul Parenteau et sa fille Jacinthe, RE/MAX

« À Drummondville, c’est fou raide depuis plusieurs mois ! Dans le marché de la maison haut de gamme, les ventes ne se font pas nécessairement en mode surenchère, mais il arrive que trois offres soient déposées simultanément. On a beaucoup d’acheteurs dans le 514 qui souhaitent quitter Montréal pour venir vivre ici, avec les avantages du télétravail et la place de choix consacrée à la culture et à la famille. Les prix [pour la maison haut de gamme] sont jusqu’à 15 % moins élevés qu’à Saint-Hyacinthe et à Belœil, à titre d’exemple. Sur le marché de la revente, on retrouve actuellement une quinzaine de maisons [dont le prix de vente affiché varie entre 500 000 et 800 000 $]. Ces propriétés sont situées dans le secteur Jardins du golf, dans le chemin Hemming et dans le quartier Saint-Pierre. On a l’avantage d’être situé en plein cœur du Québec. D’ailleurs, des acheteurs plus âgés, qui ont un enfant à Montréal et un autre enfant à Québec, apprécient de se trouver à mi-chemin entre les deux villes ! »

À Saint-Augustin-de-Desmaures

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX Maison de Saint-Augustin-de-Desmaures

Maison à paliers située au 4632, rue du Courlis

Prix : 669 000 $

Année de construction : 1990

Piscine creusée, garage, foyer au gaz

Aire habitable : 2040 pi2

Superficie du terrain : 11 336 pi2

Taxes : 6575 $ (municipales et scolaire)

Courtiers : Tom Donovan et Benoit Cyr, RE/MAX

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX Vue du salon

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX Le foyer est bien en valeur.

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX La salle à manger, la cuisine derrière

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX Le séjour 1 /4







L’avis de l’expert

Martin Dostie, Sotheby’s

« À Saint-Augustin-de-Desmaures, les propriétés haut de gamme ne se vendent pas en mode surenchère, et les acheteurs, qui viennent de Montréal, et d’aussi loin que Toronto, dans ce cas-ci, pour une résidence secondaire, disposent même d’une certaine marge de manœuvre quand vient le temps de déposer une offre d’achat. Dans la gamme de prix de plus ou moins 650 000 $, notons toutefois qu’il y a très peu de maisons sur le marché. Ici, c’est un peu la campagne en ville, et c’est ce qui attire des acheteurs à la recherche de maisons de plus grandes dimensions, sur de grands terrains. La proximité du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Augustin est un atout à ne pas négliger. En outre, les prix y sont jusqu’à 25 % moins élevés qu’à Sainte-Foy, Sillery et Cap-Rouge, pour une propriété comparable. Autre élément à considérer : l’impôt foncier a été rajusté à la baisse depuis que la municipalité ne fait plus partie de la Ville de Québec. »