Dès le premier coup d’œil, la maison jumelée centenaire tranche avec les habitations voisines. La brique rouge a retrouvé son éclat, tout comme les fenêtres, la porte d’entrée et la corniche noire. À l’intérieur, les travaux ont été d’une envergure encore plus grande.

Danielle Bonneau

La Presse

Aubrey Sztern a pris la vénérable demeure sous son aile, en 2018. M. Sztern, qui est à la tête de l’entreprise Peak Construction, avait pour ambition de la transformer comme cela se fait couramment dans le quartier Upper East Side, à New York, en préservant son charme extérieur tout en modernisant l’intérieur de fond en comble. « D’un strict point de vue économique, cela n’a aucun sens, admet-il. J’ai fait creuser le sous-sol et j’ai ajouté un garage double, une mezzanine et une terrasse sur le toit. J’ai dépensé plus d’argent que prévu, en ne tournant aucun coin rond. Mais le résultat est magnifique. »

Il a dû être patient. « Comme c’est une maison patrimoniale, ç’a été long avant d’obtenir les permis », souligne l’entrepreneur, qui a choisi de faire sa marque dans le domaine de la construction, après ses études en finances à l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia.

Travail méticuleux

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Après une véritable cure de rajeunissement, la maison jumelée centenaire située au 1768, avenue Cedar, dans le Mille carré doré, à Montréal, tranche avec les habitations voisines.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des matériaux de qualité, comme le granit et le quartz, ont été sélectionnés. La cuisine a été réalisée par Ébénisterie Mizura.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La porte-fenêtre dans la cuisine a été changée, comme toutes les fenêtres de la maison. Elle donne accès à une terrasse aménagée sur le toit du nouveau garage double.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les salles de bains ont été entièrement rénovées. Celle-ci se trouve à l’étage.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Une mezzanine donnant sur une terrasse sur le toit a été ajoutée. Cette pièce est bordée d’immenses fenêtres permettant d’admirer les environs. Le mont Royal se trouve de l’autre côté de la rue.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La terrasse aménagée sur le toit sera très privée pendant la belle saison.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le rez-de-chaussée, baigné de lumière naturelle, a été métamorphosé.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE De la brique ancienne récupérée, datant de la même époque que la maison (1910), recouvre les murs flambant neufs du garage double, à l’arrière. 1 /8















À l’extérieur, les règles à suivre étaient strictes. Les fenêtres, la porte d’entrée et la corniche ont été remplacées dans le respect de ce qui existait auparavant. La brique a fait l’objet d’un travail méticuleux. Le mortier a été changé. De la brique ancienne récupérée, datant de la même époque (1910), recouvre par ailleurs les murs autrement flambant neufs du garage double, à l’arrière.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Aubrey Stzern a vu le potentiel de la demeure, construite en 1910. Il l’a métamorphosée pour répondre aux standards de 2021.

« La maison n’était pas en bon état quand je l’ai achetée, précise-t-il. Elle a été mise à niveau. Elle respecte les normes actuellement en vigueur et va même au-delà en ce qui concerne l’isolation. Les murs de fondation ont, par exemple, été isolés avec de la mousse d’uréthane giclé. »

Je sais que les finis dans la cuisine vont attirer l’attention des acheteurs. Mais ce qui se trouve derrière les murs est aussi important. Aubrey Stzern

Tout a été enlevé à l’intérieur. Au rez-de-chaussée, des colonnes et des poutres d’acier ont été intégrées dans la structure de bois pour la solidifier. « La maison comprenait beaucoup de petites pièces, explique M. Sztern. Plusieurs murs ont été abattus pour avoir une aire ouverte. On a aussi ajouté un poids supplémentaire en aménageant une mezzanine et une terrasse sur le toit. Les futurs propriétaires auront une vue superbe sur les environs et sur la montagne, de l’autre côté de la rue. »

Il a fait appel à la designer d’intérieur Myrna Gotfrit, avec qui il est habitué de travailler. « Je voulais que ce soit à la fois moderne, élégant et chaleureux, explique-t-il. Parfois, quand c’est trop moderne, c’est très froid. »

La maison, qui compte quatre chambres spacieuses, est prête pour accueillir de nouveaux résidants, attirés par la proximité du mont Royal et du centre-ville. Bordant l’avenue Cedar depuis plus d’un siècle, elle a été rénovée pour durer encore longtemps.

> Consultez la fiche de la propriété