Faire son chez-soi dans une église

C’est la plus grande, la plus haute et assurément la maison la plus originale du village de Les Coteaux, en Montérégie. Sa silhouette ne trompe pas, c’est une église. Mais on sait, parce qu’on est dans le secret des dieux, qu’elle n’en a plus la vocation. N’empêche que quand on y entre, on se plaît à chercher ses repères.