Quartier des lumières : métamorphose exemplaire en vue

Le Quartier des lumières a déjà commencé à briller, même si les travaux autour de l’ancienne maison de Radio-Canada et à l’intérieur de celle-ci n’ont pas encore débuté. Son plan d’ensemble, axé sur le bien-être et la santé, a obtenu la certification Fitwel Community trois étoiles. Il s’agit de la plus haute note accordée par l’organisme américain The Center for Active Design. Le quartier, par ailleurs, est le premier au Canada à détenir cette homologation.