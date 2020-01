Les Jardins de l’église sont situés au cœur du Plateau-Mont-Royal, dans l’ancienne First Presbyterian Church.

Si de nombreuses églises et chapelles ont changé de vocation au cours des dernières décennies, ce n’est qu’une faible proportion qui a été transformée en habitation. Néanmoins, on retrouve régulièrement sur le marché des logements en copropriété aménagés dans des lieux de culte dont la conversion ne date pas nécessairement d’hier. Voici trois exemples.

Valérie Simard

La Presse

Le Plateau-Mont-Royal

3666, rue Jeanne-Mance, app. 206

728 000 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SUTTON Cet appartement sur deux niveaux se trouve au rez-de-chaussée et à l’étage du bâtiment.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SUTTON Des ouvertures ont été percées dans la toiture pour augmenter la luminosité à l’intérieur des appartements. 1 /2



Ce condo est l’un des 24 logements des Jardins de l’église, un ensemble de condominiums qui a vu le jour en 1985 avec la conversion de la First Presbyterian Church, d’après les plans de l’architecte montréalais d’origine allemande Uwe Peetz. Un projet critiqué à l’époque puisque, hormis la conservation de deux façades, il faisait peu de cas du bâtiment original. Aujourd’hui, les logements se vendent à prix fort. Situé sur deux niveaux, cet appartement de 1534 pi2 possède deux chambres, des plafonds d’une hauteur de 10 pieds et une terrasse privée. Deux autres appartements sont actuellement en vente dans cet immeuble.

> Consultez la fiche de la propriété : https://www.centris.ca/fr/condo~a-vendre~montreal-le-plateau-mont-royal/17418030

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

2606, rue Dickson, app. 1

244 000 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE RE/MAX L’ancienne chapelle Évangélique Emmanuel, convertie en condominiums en 2012, est avantageusement située en retrait de la rue.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE RE/MAX Ce petit appartement est aménagé sur trois niveaux.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE RE/MAX Les vitraux d’origine ont été conservés. 1 /3





L’ancienne chapelle Évangélique Emmanuel a été transformée en habitations en 2012 par Construction Continuum. L’édifice de briques d’argile rouge aux fenêtres étroites a été construit en 1926. Les 12 appartements que compte la copropriété sont de superficie modeste, comme cet appartement de 344 pi2 qui possède également une mezzanine de 88 pi2, laquelle s’ajoute à la superficie habitable. Sur le marché depuis plus de deux mois, cet appartement de coin, aménagé sur trois niveaux, est doté de puits de lumière ouvrants, ajoutés lors de la rénovation, et de fenêtres en ogives qui ont conservé leur forme originale.

> Consultez la fiche de la propriété : https://www.centris.ca/fr/condo~a-vendre~montreal-mercier-hochelaga-maisonneuve/11971058

Cité-Limoilou, Québec

936, rue des Prairies, app. 310

174 900 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE PROPRIO DIRECT Construite en 1948, l’église de Notre-Dame-de-la-Paix, à Québec, a été convertie en condominiums en 1989.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE PROPRIO DIRECT Plusieurs éléments architecturaux de l’église d’origine ont été conservés, comme les arches en briques de la nef.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE PROPRIO DIRECT Plusieurs unités sont munies de petites alcôves caractéristiques de l’architecture du bâtiment original. 1 /3





Les Alcôves du Palais sont un ensemble d’une soixantaine d’appartements en copropriété aménagés en 1989 dans l’ancienne église de Notre-Dame-de-la-Paix, située entre le quartier Saint-Roch et le Vieux-Port de Québec. Des niveaux de plancher ont été ajoutés à l’intérieur du bâtiment — qui compte désormais cinq étages — et le toit a été percé au centre de la nef pour faire place à un puits de lumière. Plusieurs éléments architecturaux de l’église d’origine ont été conservés, comme les arches en briques de la nef au deuxième étage de cet appartement de 692 pi2. Cinq autres appartements sont en vente actuellement dans cet immeuble en copropriété qui possède une salle de gym et un sauna.

> Consultez la fiche de la propriété : https://www.centris.ca/fr/condo~a-vendre~quebec-la-cite-limoilou/24815395