Rêve et réconfort

L’appel de la campagne

C’est un phénomène qu’on observait bien avant la pandémie : de nombreux Montréalais décident de quitter leur île. Ils sont séduits par des municipalités qui ont une vie culturelle riche et un esprit de communauté bien vivant. Ils sont aussi attirés par la nature ou encore par l’idée d’avoir plus de pouvoir comme citoyen. La Presse a décidé de leur donner la parole et de partir à leur rencontre.