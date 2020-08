Landlord Go ! : construire son empire immobilier virtuel

Devenir un magnat de l’immobilier… virtuel. C’est ce que propose l’entreprise Reality Games, qui vient de lancer Landlord Go !, un jeu qui se joue en ligne avec son téléphone intelligent et qui permet d’acheter des parts virtuelles dans de véritables commerces et bâtiments de son voisinage.