Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Sophie Ouimet

La Presse

Une majestueuse maison en briques rouges, entourée de balcons en fer forgé ; un intérieur tout blanc, lumineux, avec planchers de chêne en chevrons et cachet d’époque ; un coin de rue paisible qui donne directement sur la forêt du parc du Mont-Royal... Et devant cette résidence bien connue des passants, on trouve ces jours-ci une pancarte « À vendre ».

PHOTO FOURNIE PAR BARDAGI ÉQUIPE IMMOBILIÈRE Des cloisons ont été abattues, mais le caractère de la maison originale a été conservé. Les planchers en chevrons donnent un petit cachet européen à l’ensemble.

« L’air est différent ici. On entre à la montagne, on le sent », résume Nancy Wakfie à propos de sa maison, où elle vit avec son conjoint, Alex, et leurs deux adolescents. Et c’est vrai que dans cette rue tranquille du Haut-Outremont, on a l’impression d’être à la campagne, mais en plein cœur de la ville. L’accès privilégié au mont Royal y est certainement pour quelque chose. « C’est comme un autre climat ici ! C’est frais, on sent l’odeur de la montagne, la fraîcheur, le vent », poursuit la propriétaire, tandis que les fenêtres grand ouvertes laissent effectivement entrer une brise fraîche.

Le couple a acheté cette propriété sise au coin du boulevard du Mont-Royal et de l’avenue McCulloch en 2007. Après y avoir vécu pendant sept ans, il y a apporté d’importantes rénovations en 2014.

PHOTO FOURNIE PAR BARDAGI ÉQUIPE IMMOBILIÈRE La salle à manger et la cuisine donnent sur la grande baie vitrée. Bois, marbre et teintes de blanc sont à l’honneur.

La résidence construite en 1909 était constituée de pièces en enfilade, plutôt sombres, qui ne rendaient pas justice à la vue unique qu’elle possède sur la montagne. L’un des premiers gestes a été de démolir plusieurs cloisons pour ouvrir l’espace du rez-de-chaussée.

« On voulait tout rénover et, surtout, ouvrir ici pour la vue », affirme Alex en désignant l’immense porte-fenêtre de 15 pieds qui a été construite dans la foulée, et au travers de laquelle se découpe la forêt en face.

PHOTO FOURNIE PAR BARDAGI ÉQUIPE IMMOBILIÈRE Au rez-de-chaussée, cette pièce confortable fait partie d’une extension qui avait déjà été construite quand les propriétaires ont pris possession de la maison.

Mais cette baie vitrée donne d’abord et avant tout sur leur terrasse. En retrait du boulevard du Mont-Royal et entourée d’arbustes, elle leur garantit un peu d’intimité. « Puisque c’est un terrain en coin, on ne pouvait pas vraiment avoir de terrasse à l’avant. Donc on l’a installée ici, et ça nous fait une terrasse urbaine », poursuit Alex.

Des travaux en profondeur

Tant qu’à se lancer dans les rénovations, ils ont décidé de faire les choses en grand. Tout y est passé : la structure, la façade, le fer forgé des balcons, la corniche, les planchers... La maison est aujourd’hui méconnaissable, de l’intérieur comme de l’extérieur. Surtout que la façade, avant d’arborer ce rouge pimpant, était jaune !

PHOTO FOURNIE PAR BARDAGI ÉQUIPE IMMOBILIÈRE Au sommet du grand escalier blanc, les propriétaires ont fait installer un puits de lumière, qui rend l’étage encore plus lumineux.

S’ils ont fait appel à l’architecte Maxime Moreau pour l’ensemble des travaux, c’est Nancy elle-même qui s’est occupée de tout le volet design d’intérieur. Elle s’est donc assurée que, malgré la modernisation apportée à la maison, tout le cachet serait conservé. C’est aussi elle qui a choisi la plupart des matériaux, dont les planchers en chevrons au rez-de-chaussée, le marbre dans la cuisine et la salle de bains, les ambiances, les textures... Pendant qu’Alex, lui, s’occupait des lampes — Louis Poulsen, Flos, Tom Dixon — et des radiateurs à eau chaude : il en a déniché une dizaine d’exemplaires anciens chez un recycleur.

« Tout est sobre, tout est noble, tout va rester longtemps : c’est classique, blanc, ça ne se démodera pas », dit Nancy au sujet de leur intérieur lumineux.

PHOTO FOURNIE PAR BARDAGI ÉQUIPE IMMOBILIÈRE En haut, les divisions des pièces ont été complètement repensées. En plus des chambres, on trouve une grande pièce qui contient une bibliothèque intégrée, fabriquée par un ébéniste.

Au-delà du confort de leur maison, la vie de quartier va assurément leur manquer. Il faut dire que tous les services sont accessibles à pied, à qui veut bien descendre — et surtout monter — l’impressionnante côte.

Mais aujourd’hui, il est temps pour eux de passer à un autre défi. Les nouveaux occupants achèteront une maison, soit, mais aussi un style de vie. Et ça, ça n’a pas de prix !

PHOTO FOURNIE PAR BARDAGI ÉQUIPE IMMOBILIÈRE Dans la chambre principale, tout est aussi blanc et aéré que dans le reste de la maison.

La propriété en bref

Prix demandé : 2 295 000 $

Année de construction : 1909

Superficie habitable : 2083 pi2

PHOTO FOURNIE PAR BARDAGI ÉQUIPE IMMOBILIÈRE La propriété compte une salle d’eau au rez-de-chaussée et, à l’étage, une salle de bains attenante à la chambre principale ainsi qu’à celle des enfants, que l’on voit ici.

Superficie du terrain : 3130 pi2

Évaluation municipale (2020) : 1 327 000 $

Impôt foncier (2020) : 10 223 $

Taxe scolaire (2019) : 1845 $

PHOTO FOURNIE PAR BARDAGI ÉQUIPE IMMOBILIÈRE Sur le côté de la maison, face au boulevard du Mont-Royal, se trouve une grande terrasse.

Description : Grande propriété de coin dans le Haut-Outremont, entièrement rénovée, mais sans sacrifier le cachet d’époque. Grands balcons avec balustrades en fer forgé, terrasse, quatre chambres, trois salles de bains, espace stationnement. La maison est située en face du parc du Mont-Royal.

Courtier : Georges Bardagi, Re/Max du Cartier Montréal

> Consultez la fiche de la propriété