L’artiste Cécile Gariépy a créé une murale sur un mur des Habitations Bourret, situées au coin du boulevard Décarie et de la rue Bourret.

Pour les 50 ans de l’Office municipal de l’habitation de Montréal (OMHM), l’organisme s’est de nouveau associé à MU, qui a réalisé une toute nouvelle murale pour célébrer le logement social à Montréal.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Sur un mur des Habitations Bourret, situées au coin du boulevard Décarie et de la rue Bourret, l’artiste Cécile Gariépy a créé une murale simple et colorée, qui évoque la relation entre les humains et leur milieu de vie.

L’artiste fait allusion à un principe de courte échelle, mettant en scène des humains qui se hissent grâce à leurs habitations.

Ses personnages universels représentent les gens qui habitent, construisent et gèrent les HLM. Depuis 2007, MU a réalisé plus de 25 murales sur les murs de l’OMHM, notamment celles des visages d’Oliver Jones, de Clémence DesRochers et de Dominique Michel.