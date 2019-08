Le tour du propriétaire : en symbiose avec la nature

« Cela explique les différents niveaux et les marches pour se rendre d'une pièce à l'autre, poursuit-il. Peu d'arbres ont été coupés. Une amende de 350 $ était imposée si c'était le cas. »

Une habitation comme celle-là ne pourrait plus être construite de nos jours. « Les planches de cèdre rouge dans la partie centrale font 19 pi de haut, précise-t-il. Essayez de trouver des planches de cette longueur et de cette largeur aujourd'hui ! Cela n'existe plus. L'extérieur aussi est en cèdre rouge de la Colombie-Britannique. C'est magnifique. »

Solange Boyer et Gilles Charest sont les quatrièmes propriétaires. Une vedette québécoise bien connue les a précédés. C'est avec un grand respect qu'ils ont agrandi le chalet (à deux reprises) et modifié certains éléments à l'intérieur, comme l'escalier et l'îlot de la cuisine, pour les rendre plus pratiques. Si bien que malgré son charme vieillot, la demeure n'a rien à envier aux habitations modernes.

Les cubes originaux mesurent 15 pi sur 15 (murs extérieurs). C'est le cas pour la chambre, la cuisine et la salle de bains, au rez-de-chaussée, et pour deux chambres à l'étage. Le salon aux formes arrondies et la salle à manger avec sa table sans pattes maintenue en place par un socle de béton ont aussi ces dimensions. Bien que les pièces soient situées de chaque côté du podium central (le fameux rocher préservé), aucun mur ne les sépare.

Le couple a ajouté deux cubes. Un premier au rez-de-chaussée, doté d'une immense fenêtre, sert de bureau à Solange Boyer. Le second, construit à l'endroit où une terrasse avait été initialement prévue, abrite l'atelier de Gilles Charest. L'artiste peintre, dont les tableaux sont exposés dans huit galeries au Canada et aux États-Unis, y peint ses oeuvres de grande dimension.