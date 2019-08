Une cuisine sans caisson

MARIE TREMBLAY-LALIBERTÉ

La Presse Comment réduire la quantité de matière utilisée dans la fabrication des cuisines sans faire de compromis sur la fonctionnalité ni sur l'esthétique ? Pour Louis-Philippe Pratte, designer industriel et fondateur de l'entreprise de mobilier À hauteur d'homme (Hh), cette question a été le point de départ d'un projet qui a mené à la création de Skin, un tout nouveau système sur mesure sans caisson pour repenser l'espace de la cuisine.

Réinventer la cuisine L'idée derrière Skin a germé dans l'esprit de Louis-Philippe Pratte qui, lui-même concepteur de cuisines depuis une dizaine d'années, observait de nombreuses incohérences liées à l'utilisation des caissons, souvent fait de lourds panneaux de particules de bois. « Ce n'est pas une matière qui est valorisée, ça représente beaucoup de temps en atelier, en transport, et une grande quantité de matière qui ne donne pas de valeur à la cuisine. Il y a aussi beaucoup de dédoublements à cause de toutes les parois qui sont côte à côte. Il y a là un flagrant abus de matière. Je me disais : "Il me semble que ça n'a pas de sens, qu'il y a quelque chose à revoir et à améliorer" », explique le designer industriel.

Agrandir L'innovation du système Skin (prototype) réside dans le remplacement des caissons habituels par une structure d'acier qui, s'ancrant au mur et au sol, constitue un support résistant qui accueille le comptoir, les modules de rangement et les panneaux de finition. PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

À l'image d'une ossature solide recouverte d'une peau délicate, l'innovation du système Skin réside dans le remplacement des caissons habituels par une structure d'acier qui, s'ancrant au mur et au sol, constitue un support résistant qui accueille le comptoir, les modules de rangement et les panneaux de finition. La structure offre une grande flexibilité sur le plan de l'organisation des modules de rangement intérieurs et permet une utilisation complètement sur mesure qui s'adapte à toutes les configurations de cuisine. Skin représente considérablement moins de matière qu'un système à caissons classique et comporte de nombreux avantages dont ceux d'alléger le transport, d'être extrêmement durable et d'être réutilisable et recyclable. On peut en effet facilement changer les panneaux de finition pour refaire le décor tout en conservant l'ossature d'acier. Dans l'exercice de sa pratique, Louis-Philippe Pratte considère l'enjeu de réduction comme une occasion d'innover dans une optique environnementale.

« Dans ma démarche de designer, je me pose toujours la question : comment répondre à une fonction avec le moins de matière possible ? » - Louis-Philippe Pratte

« Je trouve ça motivant comme exercice de design, de pousser plus loin pour voir comment il est possible de réduire au minimum », affirme-t-il. Valeur ajoutée Une fois portes et tiroirs refermés sur le système Skin, rien n'y paraît et l'ensemble présente un design élégant et épuré qui porte la facture distinctive des pièces de mobilier signées À hauteur d'homme. « L'idée n'était pas d'arriver avec un nouveau design pour l'esthétique générale de la cuisine, parce que visuellement, c'est la même chose. Le vrai changement se situe derrière ; ça ne paraît pas, mais ça comporte une réelle valeur ajoutée », soutient Louis-Philippe Pratte.

Agrandir Pour la finition de ses cuisines, À hauteur d'homme offre un large choix de placages d'essences de bois locales certifiées FSC. PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE