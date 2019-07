Faut-il rénover le sous-sol avant de vendre?

Un sous-sol humide peut être préjudiciable à la vente d'une propriété parce qu'il laisse présager un problème de fondations, en plus de dégager des odeurs nauséabondes. Il est donc important de l'assainir, mais jusqu'où faut-il aller dans les travaux et l'embellissement pour rentabiliser son investissement ? Des experts se prononcent.

Reste que certaines rénovations peuvent bel et bien avoir un impact sur le prix de vente. La création d'une belle salle de bains complète augmente ainsi rapidement le prix de la maison, avance M me Labrosse. C'est aussi une bonne idée de créer une aire ouverte pour maximiser la flexibilité en fonction des besoins de chacun et de permettre ainsi au futur propriétaire de l'organiser comme il le veut.

« On n'a pas besoin d'aménager un sous-sol en pensant qu'on va gagner plus d'argent si on veut vendre rapidement, parce que les acheteurs ont tous un objectif différent et voudront le faire à leur goût », croit Louise Labrosse, courtière immobilière chez Century 21.

La propriétaire des lieux, Nancy Riverin, est entourée d'Éric Sansoucy (chemise noire), VP ventes et marketing cofondateur du Groupe SP Réno Urbaine et du designer Benoit Séguin. « Le sous-sol était assez insalubre et on voulait se l'approprier. Ça a demandé de gros travaux, mais on utilise l'espace tout le temps. Comme le plancher est chauffant, c'est très agréable en hiver », précise Mme Riverin.

Personnaliser l'espace peut tout de même s'avérer ingénieux et lucratif dans le cas d'une petite maison, comme le souligne Anna Kazimierczuk, aussi courtière immobilière chez Century 21 : « J'ai vendu un petit cottage cet hiver où on pouvait faire deux autres chambres au sous-sol, ce qui était un plus pour créer des pièces supplémentaires. Il faut juste faire le calcul d'investissement dans les travaux pour ne pas mettre trop cher par rapport au prix de la maison. »

Même si le quartier, la façade de la maison, ses espaces intérieurs... tout semble correspondre aux besoins des acheteurs, une odeur tenace d'humidité au sous-sol risque fort de les inciter à rayer la propriété de leur liste.

« Ce cas est fréquent, car un sous-sol humide peut dénoter une fissure dans les fondations. Il faut qu'il soit propre, en bon état et au sec sans sensation d'humidité. Ça démontre que le propriétaire respecte sa maison et ça rassure l'acheteur potentiel », affirme Louise Labrosse.

Elle recommande notamment de faire installer d'emblée un clapet pour éviter les reflux d'égout et de poser un isolant au sol, s'il est en terre battue, en attendant de finir le plancher. Ces interventions assainissent l'espace et font partie de l'entretien de base d'une maison. Elles n'y ajouteront pas de valeur monétaire, mais rassureront l'acheteur potentiel quant à l'état de la propriété.

Bien planifier les travaux

Même quand le sous-sol paraît sain, certains examens s'imposent. « Il faut vérifier des éléments importants avant d'investir beaucoup d'argent dans le sous-sol, surtout quand il s'agit d'une vieille maison », conseille Éric Sansoucy, vice-président, ventes et marketing, et cofondateur du Groupe SP Réno Urbaine. « Nous, on rénove beaucoup de maisons datant d'avant 1960 dans Montréal. On vérifie les drains qui sont sous la dalle de béton. Ce sont souvent des drains horizontaux en fin de vie, et on suggère alors de les remplacer. Autre élément à observer : l'état des fondations en béton, qui n'étaient pas forcément bien faites et ne comprenaient pas de drain français. »

Ce type de drain sert à protéger les fondations contre l'humidité et les infiltrations d'eau. M. Sansoucy ajoute qu'il faut aussi détecter l'éventuelle présence de radon et d'amiante. C'est également le bon moment pour examiner les filages qui sont dans le plafond et qui fournissent l'étage en électricité. Enfin, la hauteur du sous-sol fini (plafond et plancher posés) doit compter au moins sept pieds pour que l'on se sente vraiment à l'aise.

Matériaux adaptés et effet de grandeur