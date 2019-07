Le marché immobilier se resserre à Montréal

Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, les ventes résidentielles se sont chiffrées à 4339 en juin, ce qui représentait une augmentation de 7 % par rapport au même mois l'année précédente.

Cette croissance survenait alors que le marché montréalais connaissait sa 45e baisse mensuelle consécutive du nombre d'inscriptions en vigueur, ce qui a entraîné une flambée des prix, en particulier dans les banlieues de l'île de Montréal.

Le prix médian d'une maison unifamiliale a atteint 352 250 $ le mois dernier, soit une hausse de 8 % par rapport à juin 2018.

Les copropriétés coûtent 2 % de plus, avec un prix médian de 261 000 $, tandis que le prix des plex avec deux à cinq unités a bondi de 6 %, pour atteindre un prix médian de 539 000 $.

Les plus importantes augmentations globales des ventes ont été enregistrées dans les secteurs de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Rive-Nord, où elles ont grimpé de 16 % et 12 % respectivement. La région de Vaudreuil-Soulanges a été la seule région à connaître une baisse de ses ventes, à la suite des inondations printanières qui se sont produites dans plusieurs de ses quartiers.