La Californie à Boucherville

Maude Chamberland et son mari, Nicolas Fournier, passionnés d'architecture et du style mid-century, avaient repéré cette maison bien avant d'y emménager. « Pendant trois ans, on a cogné à la porte chaque année pour demander aux propriétaires s'ils étaient prêts à vendre, raconte Maude Chamberland. Ils nous disaient : "Pas avant 10 ans." » Le couple s'est installé à quelques rues de là, dans une résidence inspirée de la maison « Châtelaine », créée pour Expo 67 par l'architecte Gustavo da Roza.

« C'est vraiment toute une pièce d'architecture. Il n'y en aura pas deux comme ça », souligne Maude Chamberland. Baptisée « La maison de demain », la résidence consiste en un étage déposé en porte-à-faux sur un cube en moellons de dimensions plus restreintes. À l'intérieur, au centre de l'espace, trône un escalier suspendu en teck et en aluminium, dominé par un grand puits de lumière et aux côtés duquel se trouve un jardin intérieur qui s'élève jusqu'au plafond.

Puis, les plans des propriétaires ont changé, bousculant ainsi ceux du couple qui venait d'accueillir son deuxième enfant. « On avait tout fait pour l'avoir et Nicolas, c'était le rêve de sa vie. Finalement, on a décidé d'embarquer dans le projet », raconte Maude.

Beaucoup d'amour.

Lorsqu'ils y ont emménagé en janvier dernier, les nouveaux propriétaires ont pris connaissance de l'ampleur de la tâche. « On pensait que la maison serait fonctionnelle. On s'attendait à avoir des travaux, mais on s'était dit qu'on les ferait sur plusieurs années. » Or, peu de choses avaient changé depuis les années 60. Le système de chauffage était à refaire, de même que la plomberie, l'électricité, la cuisine, les salles de bains et la toiture. Maude et Nicolas sont entrepreneurs généraux. Avec leur entreprise, Habitations FC, ils font des « flips » à Boucherville. Ça tombe bien, pensez-vous. Mais non. « On fait ça à longueur de semaine, rénover, dit Maude, qui est également sur le point d'obtenir son permis de courtière immobilière résidentielle. Et en plus, les fins de semaine et les soirs, on fait ça. On est épuisés tous les deux. »

Alors, après six mois seulement dans leur nouvelle maison, Maude et Nicolas ont décidé de s'en départir. Ils ne s'en cachent pas, il reste encore quelques travaux à faire. Certains étaient d'ailleurs en cours au moment de notre visite. Et l'entretien est exigeant. Par exemple, les énormes poutres apparentes en cèdre lamellé-collé et les plafonds en dallage ondulé de bois, qui confèrent tant de cachet à la maison, devraient être huilés régulièrement pour leur préservation.