Acheter un «flip» sans «flipper»

Didier Billeau et Pascale Godet ont acheté sur plan un ancien duplex, qui devait être transformé et leur être remis clés en main. Un an après leur emménagement, les travaux ne sont pas encore finis.

Danielle Bonneau

La Presse La Presse Les rénovations extrêmes ont la cote dans Rosemont, Villeray, le Plateau et même Pointe-Saint-Charles. Les duplex transformés en maisons unifamiliales sont recherchés. Mais mieux vaut garder la tête froide. Personne n'est à l'abri de belles promesses non tenues, ont appris Pascale Godet et Didier Billeau, à leurs dépens.

Ils ont cédé à l'attrait du neuf quand ils ont décidé d'acheter, sur plan, une habitation de deux étages surmontée d'une mezzanine et d'une terrasse dans le Plateau, à la fin de 2017. Le duplex devait être métamorphosé et l'habitation devait leur être fournie clés en main. Ils ont emménagé le 22 juillet 2018 dans une maison encore en chantier et ils attendent toujours que certains problèmes, qui vont de la porte d'entrée en pin non étanche jusqu'à des infiltrations d'eau, soient résolus. La publicité de l'entrepreneure Tanya Walter, léchée, les avait séduits, se souviennent-ils. Le logo de la firme KnightsBridge, partenaire financier, qui figurait dans tous les documents, donnait aussi à leurs yeux de la crédibilité au projet. « La beauté, c'est que nous allions avoir une maison moderne avec l'air conditionné et un échangeur d'air dans le Plateau, indique M. Billeau. Fini les travaux. On pensait payer et en avoir pour notre argent. Or, le stationnement promis a été refusé par la Ville parce qu'il n'a jamais été mentionné dans le permis de construire. Elle a décidé de ne plus s'occuper de nous et nous avons deux trous béants au plafond. Le stress a eu un impact sur ma santé. » L'entrepreneure Tanya Walter plaide sa bonne volonté. « On essaie de les aider, mais cela ne marche pas, soutient-elle. Ils nous mettent des bâtons dans les roues. L'infiltration d'eau s'est produite en avril. De juillet à avril, il n'y a pas eu de problème. Je veux que cela se règle. J'ai fait des propositions à M. Billeau, il ne veut rien savoir. » Doit-on se méfier des « flips » ?

Agrandir Depuis quelques mois, il y a un trou béant au plafond de la chambre de Pascale Godet et Didier Billeau, à la suite d'une infiltration d'eau. PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Le courtier immobilier Nicolas Roverselli, propriétaire de l'agence Royal LePage Urbain, principalement actif dans le Plateau, Rosemont et Villeray, a été témoin de toutes sortes de situations au cours des 20 dernières années. Il se méfie des « flips », dit-il. « Dans nos secteurs, les gens n'achètent pas des condos pour "flipper", constate-t-il. On voit des duplex transformés en maisons pour être revendus. Ou des triplex subdivisés en trois condos vendus en indivision. Une clientèle différente est ciblée et cela fonctionne. » Plusieurs entrepreneurs peuvent tourner les coins ronds, déplore-t-il. « Quelqu'un qui fait un "flip" essaie de mettre le moins d'argent possible sur la propriété pour en faire le plus possible, explique-t-il. Les propriétés sont très chères et les travaux coûtent aussi très cher. C'est souvent du tape-à-l'oeil. » Il fait une distinction avec les maisons rénovées par des propriétaires, qui y ont habité quelques années. Les rénovations sont souvent de meilleure qualité, constate-t-il. Selon lui, il ne s'agit pas alors de « flips ». « Il faut acheter quand les travaux sont terminés et que le notaire s'est assuré qu'il n'y a pas d'hypothèque légale sur la maison, contractée par des ouvriers impayés. Ils ont un délai de 30 jours après la fin des travaux pour se manifester. Mieux vaut donc passer chez le notaire après cette période. » « Un entrepreneur inconnu qui fait un "flip" peut fermer son entreprise demain matin, ajoute-t-il. Il n'y a alors plus aucun recours. Il faut faire attention quand quelqu'un se dit entrepreneur. » Vérifier et revérifier

Agrandir Chez Pascale Godet et Didier Billeau, il y a aussi un trou, non réparé, au-dessus de la cage d'escalier, causé par une autre infiltration d'eau. PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE