Toujours utile, la pancarte « À vendre »?

Coach en immobilier chez DuProprio, Martin Desfossés entend régulièrement des clients s'interroger sur l'efficacité de la pancarte au cours des séances d'information qu'il anime. Sa réponse est catégorique. « La visibilité, c'est la clé. Si on résume les moyens qui sont à notre disposition pour exposer notre propriété au plus grand nombre d'acheteurs : c'est l'internet et la pancarte. Je ne vois pas comment on peut les dissocier. »

Évidemment que l'enseigne n'a pas la portée que peut avoir une annonce sur le site de DuProprio ou sur Centris, convient-il, mais elle demeure un élément « important » de la mise en marché. « Je vais mettre ma propriété en vente dans les prochaines semaines, expose-t-il. Jamais je ne vais vouloir me priver de la pancarte. Pour moi, c'est un incontournable. » Tellement que DuProprio installe systématiquement une affiche chez ses clients. À eux après de décider s'ils souhaitent la conserver.