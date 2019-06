Sur le marché: fenêtres sur la ville

Valérie Simard

La Presse La Presse Suivre @valsimard Les nouvelles tours d'habitation qui ne cessent d'enrichir la silhouette de Montréal multiplient les fenêtres sur la métropole. Voici une sélection de propriétés à vendre qui offrent un coup d'oeil époustouflant sur la cité.

L'Île-des-Soeurs 100, rue André-Prévost, app. 2304 1 695 000 $

Érigées en retrait du centre-ville, les tours de L'Île-des-Soeurs offrent de magnifiques points de vue sur Montréal. Situé au 20e étage de l'immeuble en copropriété Symphonia, cet appartement est doté d'une grande fenestration permettant de contempler le centre-ville, le mont Royal et le terrain de golf aménagé en contrebas. D'une superficie de 2091 pi2 (en incluant le balcon de 253 pi2), il comprend deux chambres et deux salles de bains. Les finitions sont luxueuses. Le plancher est en acajou africain et le marbre est omniprésent, même au balcon. L'immeuble comprend un garage, une piscine intérieure chauffée, un spa et une salle d'exercice. Les charges de copropriété sont conséquentes : 13 188 $ annuellement. Consultez la fiche de la propriété : https://www.centris.ca/fr/condo~a-vendre~verdun-ile-des-soeurs-montreal/12266521 Ville-Marie

Agrandir Ce condo est situé au 20e étage de la Tour des Canadiens, en face du Centre Bell. PHOTO TIRÉE DE CENTRIS

1288, avenue des Canadiens-de-Montréal, app. 4515 648 846 $

Ce condo d'une superficie plus modeste, soit 831 pi2, offre néanmoins de splendides coups d'oeil sur le centre-ville et le mont Royal, et ce, dans plusieurs pièces de l'appartement. Sise au 20e étage de la Tour des Canadiens, l'unité, entièrement meublée, compte deux chambres et une salle de bains. Les copropriétaires ont accès à une terrasse avec barbecues et piscine creusée chauffée, un sauna, une salle d'exercice et une salle communautaire avec billard et hockey sur table. Les charges de copropriété s'élèvent à 5784 $ par année. Proche de tout, la Tour des Canadiens obtient un walk score de 99. Consultez la fiche de la propriété : https://www.centris.ca/fr/condo~a-vendre~ville-marie-montreal/23990778 Le Sud-Ouest

Agrandir Du salon de cet appartement, on peut voir les ponts Jacques-Cartier et Victoria ainsi que l'édifice de Farine Five Roses. PHOTO TIRÉE DE CENTRIS

1085, rue Smith, app. 1611 939 000 $