Mariage historique entre patrimoine et modernisme

Près d'un siècle et demi sépare la construction originelle de la nouvelle aile de cette maison définie par une cohérence tout en contraste. Histoire d'un lieu où patrimoine historique et architecture contemporaine se rejoignent pour accorder un nouveau souffle à la propriété.

Propriétaires de cette demeure érigée à Bolton-Ouest en 1876, Janic Gosselin et son conjoint, l'homme d'affaires et photographe Jacques-André Dupont, ont des goûts quelque peu divergents... « Quand il est arrivé avec cette maison-là, j'ai trouvé le terrain magnifique, mais on était loin de la maison moderne dont je rêvais », dit d'emblée Janic Gosselin, qui a donné son accord à l'achat à condition de trouver une solution pour actualiser la résidence.

Elle voulait moderniser l'espace salon-salle à manger, changer les fenêtres pour créer un mur de vitres, modifier l'escalier. Elle a donc communiqué avec l'architecte Renée d'Amours pour lui faire part de ses souhaits. « Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, mais quand j'ai visité la maison, j'ai constaté qu'elle était vraiment bien et je trouvais criminel de défaire quelque chose qui avait une valeur. Il y avait déjà une cohérence, un rythme particulier notamment dans l'intégration des fenêtres », raconte l'architecte en ajoutant qu'elle essaie toujours de répondre aux besoins des clients, mais en préservant l'architecture dans la mesure où le lieu est suffisamment bien conservé.

« Renée m'a expliqué que ce serait préférable de donner un vrai coup de modernité plutôt que de s'éparpiller un peu partout », précise Janic Gosselin.

Transition parfaite