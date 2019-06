« Casser maison », tout un défi

C'est quand vient le temps de déménager dans plus petit qu'on mesure à quel point on accumule des choses. On doit réduire ses possessions, mais si l'on se retrouve seul à tout faire, la tâche peut paraître insurmontable. Avant de paniquer, il faudrait peut-être regarder du côté de l'aide au relogement. Coup d'oeil sur ce type de service qui aide les gens à gérer leur surplus de possessions.

C'est mathématique. Le contenu bien tassé d'un six-pièces ne rentrera jamais dans ce nouveau chez-soi de 350 pieds carrés. Trier, garder, vendre, donner, jeter... on la connaît, la formule. Mais elle est plus facile à dire qu'à faire.

Plusieurs meubles et objets ont déjà servi de décors. Jean-Marie les a gardés, au cas où il en aurait besoin, et aussi parfois comme souvenirs. Il a entre autres conservé les « rideaux du presbytère » du film Les Plouffe.

Prenez Jean-Marie Francoeur, qui a été décorateur pour le cinéma et écrivain. Le duplex où il habite depuis 20 ans à Montréal a été vendu, et les nouveaux propriétaires reprennent son logement. À 69 ans, il doit quitter un grand cinq-pièces pour aller dans un logement plus petit. Combien plus petit ? Il n'a pas encore trouvé, ce qui l'angoisse terriblement. Il sait cependant que ça ira avec ses moyens financiers. Il n'y aura assurément pas de place pour les décors, les tissus, les souvenirs et la plupart de ses meubles. Il n'y en aura pas non plus pour les centaines de livres cordés dans sa bibliothèque. C'est ce qui lui fait le plus de peine, ses livres. « Des livres de référence », précise-t-il.

Constatant un besoin chez les aînés, Danielle Jasmin a lancé son entreprise il y a neuf ans et travaille avec la même équipe depuis le début. « On est référés par des travailleurs sociaux, des résidences, d'autres clients et on a un site internet... »

Jean-Marie est un intellectuel. Il est bon pour aligner les mots, il l'est moins pour aligner les boîtes. D'autant plus qu'il a quelques ennuis de santé et qu'il ne veut pas déranger son fils. Désemparé, Jean-Marie est allé fouiller sur l'internet. Il est tombé sur le site de Jasmin Transition, qui fait du relogement pour aînés. Il a appelé.

À la portée de toutes les bourses

Nous voilà dans la cuisine de Jean-Marie, assis autour de la table de formica jaune, relique des années 50. On discute de cette entreprise que Danielle Jasmin a fondée il y a neuf ans, et de ce qu'elle peut faire pour Jean-Marie. « On prend la personne où elle est, et on l'accompagne dans le processus de transition jusqu'à son point d'arrivée », résume Mme Jasmin.

L'entrepreneure estime avoir réalisé plus de 600 transitions depuis le début de son entreprise. La plupart du temps, les gens cassent maison pour aller dans un logement plus petit, en chambre ou en résidence. « Il y a beaucoup de glamour autour des résidences, constate Mme Jasmin, mais ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il faut trouver des solutions pour tout le monde. » Ce qu'elle voit beaucoup, elle, ce sont des gens qui vivent l'isolement, la maladie, la mort d'un conjoint, les enfants qui sont pris de leur côté, les voisins qui s'en vont... « Les gens ne savent pas quoi faire. Je me suis donné comme mission d'aider ces personnes-là », dit-elle.