Un condo qui s'envole comme un petit pain chaud

Un condo, une vingtaine de visiteurs et quatre offres d'achat. Incursion dans les coulisses de la vente rapide d'une propriété, de la mise en marché à la présentation des promesses d'achat. L'offre la plus haute l'emportera-t-elle ?

La courtière immobilière se doutait bien que la propriété qu'elle venait d'afficher ne resterait pas longtemps sur le marché. Il s'agit pourtant d'un condo comme un autre, deux chambres, 700 pieds carrés. Mais, dans un marché aussi dynamique que celui que connaît Montréal actuellement, même les condos, dont on avait prédit la surabondance il y a quelques années, partent comme des petits pains chauds. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, puisqu'en immobilier, on ne peut être sûr de rien.

La courtière a aussi opté pour un prix attractif parce que sa cliente veut partir seulement à la fin de septembre. « Quand tu as un prix très attractif et des gens qui sont en concurrence, ils veulent se plier à tes demandes pour que leur offre se distingue des autres. »

« Pour nous, c'est le pire cauchemar d'avoir une offre qui ne marche pas. Tu as perdu tout ton momentum, tu as l'air d'avoir un produit endommagé. »

« Il vaut 300 000 $, mais l'inscrire à 299 000 $, j'aurais peur que ça fasse le même effet que l'autre, que ça pousse les gens à aller au-dessus de 300 000 $ et qu'après, ce soit une zone d'inconfort pour eux. » Anick Truong craint les remords de l'acheteur qui peuvent se manifester lorsqu'il y a surenchère. Ainsi, il arrive que celui qui remporte la mise regrette le prix qu'il a offert et tente de se retirer de la transaction au moment de l'inspection ou de la lecture des documents de copropriété.

Dès qu'une nouvelle offre est déposée, la courtière est tenue d'en informer les autres acheteurs potentiels. Elle ne peut toutefois en divulguer le contenu. Les autres personnes dans la course peuvent alors choisir de bonifier la leur. C'est ce qui s'est produit. Les premiers à avoir déposé une offre l'ont bonifiée d'une dizaine de milliers de dollars en apprenant qu'ils n'étaient plus seuls dans la course *.

L'heure du choix

En appel vidéo avec sa cliente, Anick Truong lui présente les trois offres qui sont sur la table. Elle reçoit un appel. Un autre courtier lui signifie son intention de lui faire parvenir la promesse d'achat de ses clients. Le temps est compté. L'une des offres expire dans une heure. Il lui résume le contenu avant de le mettre par écrit. Sensiblement les mêmes éléments que les autres. Le montant est identique aux deux premières. Ceux-ci ont une préapprobation hypothécaire, contrairement à deux des trois autres acheteurs intéressés. Anick Truong remarque que dans un marché aussi compétitif, tout acheteur devrait avoir ce document en main.

L'un d'eux, l'auteur de l'offre la plus élevée, a toutefois évoqué la possibilité de payer comptant, un avantage puisque la propriété ne serait alors pas soumise à une évaluation de la banque, nécessaire à l'obtention d'un prêt. L'argent proviendrait de sa famille, mais rien n'est certain.

Bien qu'elle soit agréablement surprise par l'offre la plus haute, la propriétaire est méfiante. L'acheteur pourrait-il être pris de remords et trouver une façon de se retirer de la transaction ? En revanche, elle est séduite par la deuxième offre qui propose de passer chez le notaire deux mois plus tôt. Elle pourrait demeurer dans l'appartement jusqu'à la date d'occupation souhaitée, moyennant un loyer à payer aux nouveaux propriétaires. Elle estime le prix demandé très raisonnable. « Ça montre qu'ils font des pieds et des mains pour t'accommoder », lui fait remarquer Anick Truong. Mais l'écart de prix qui sépare les deux offres est considérable, note la propriétaire.

Devant l'hésitation de sa cliente, la courtière contacte son collègue qui représente ces acheteurs, puisqu'un doute plane toujours. « Vous avez fait deux bonifications en une heure, je veux juste m'assurer que vous n'en ferez pas une troisième avant qu'on prenne notre décision », s'enquiert-elle. Quelques minutes plus tard, ils confirment la troisième bonification.

L'affaire est conclue. La propriété se vendra 300 000 $. Bien que cette offre soit en deçà de quelques milliers de dollars de l'offre la plus élevée, la propriétaire estime que la différence n'est pas suffisamment grande pour lui faire choisir cette dernière. La perspective d'un passage hâtif chez le notaire l'a conquise. Au plus fort la poche, en immobilier ? Pas toujours.

* En raison de la confidentialité qui entoure les promesses d'achat, nous ne pouvons divulguer les montants offerts ainsi que les détails des autres conditions.

Les obligations du courtier

Au Québec, le travail des courtiers immobiliers est encadré par la Loi sur le courtage immobilier et ses règlements, laquelle précise les règles à suivre lorsque plusieurs promesses d'achat sont déposées pour une propriété. « Le courtier vendeur est tenu à une obligation de transparence, d'information et de vérification, résume Caroline Champagne, vice-présidente, encadrement, à l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). Il a l'obligation de divulguer le fait qu'il y a plus d'un promettant acheteur pour donner à tous la possibilité de bonifier leur offre. Il doit agir de manière équitable, de façon à ne pas favoriser un promettant acheteur aux dépens d'un autre. » Elle précise qu'une contre-proposition peut être faite à l'un des acheteurs et que celle-ci doit lui être envoyée par écrit.