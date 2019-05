Coup de coeur dans le Beaujolais

(Beaujolais, France) Le compte Instagram « Une idée en tête » pourrait être celui d'une professionnelle de la décoration qui carbure aux gros budgets pour transformer une maison délaissée du Beaujolais en demeure de rêve. C'est plutôt celui d'une mère de famille inventive et intuitive. Visite et conseils.

Lysiane Paya n'a pas 35 ans qu'elle en est déjà à sa cinquième maison. « Et je me retiens d'aller sur les sites d'immobilier, au cas où j'aurais un coup de coeur », lance la jeune mère de trois enfants. Elle est assise à la table de cuisine de son immense maison du XVIIIe siècle, décorée de façon impeccable. La fenêtre laisse entrevoir un formidable jardin. Une piscine. Un paysage magnifique. Déménager ?

Il faut dire que Lysiane et son mari, Laurent, ont la bougeotte. Originaires de Lyon, ils ont acheté coup sur coup trois appartements en mauvais état qu'ils ont remis à neuf et, surtout, redécorés avant de passer au suivant. En même temps qu'ils achetaient et retapaient aussi une maison à la campagne « à peu près en ruine », revendue elle aussi à profit pour leur permettre d'atterrir ici, dans un petit village du Beaujolais, de ceux qui font rêver dans les films, des vignes à perte de vue et des maisons de pierres dorées au soleil d'après-midi.

On le comprend facilement : ils ont eu le coup de coeur pour la maison, posée entre les ceps, au bout d'une impasse. « Elle cochait toutes nos cases », dit Lysiane. Sauf une, la taille. Trois étages, 12 chambres à coucher, une chapelle dans un placard (!), un jardin en friche, alouette. Elle avait aussi bien besoin d'amour : la maison était inhabitée depuis plusieurs années, à l'exception d'un week-end par année par les propriétaires : chaque pièce devrait être refaite. Mais le coeur a parlé plus fort que la raison. Ils sont passés chez le notaire et ont emménagé un mois plus tard.

« Le chantier ne nous a pas effrayés : on en a l'habitude, dit Lysiane Paya. On a commencé par une toilette au rez-de-chaussée. J'étais alitée, enceinte de huit mois, quand on a déménagé. »

Puis, les propriétaires se sont attaqués à la cuisine, mise sens dessus dessous. Ils ont déplacé toute la zone de travail - évier, électroménagers, comptoirs - vers l'arrière, ajouté une immense fenêtre et créé un espace des plus agréables et pratiques pour cuisiner, sans perdre de vue les enfants. De l'autre côté du foyer central en pierre de taille, ils ont mis une table en bois assez grande pour accueillir toute la marmaille et leurs copains sans trop se serrer. De la vaisselle pastel est simplement posée sur une étagère à portée de main des plus petits. « On me dit souvent : "Oh, moi, je n'aimerais pas voir ma vaisselle comme ça." Moi, au contraire, je trouve ça joli et je trouve ça bien que les enfants puissent se servir, mettre la table. »

Puis, du rez-de-chaussée au grenier, il a aussi fallu tout, tout, tout repeindre. « C'est beaucoup plus long qu'on le pense, pour les vieilles maisons, avec les boiseries, les découpes, etc. » Quatre paires de bras ont eu besoin de trois semaines pour faire le salon double : à peine un dixième de la résidence !

Une décoration éclectique