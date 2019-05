Savoir acheter dans un marché «fou»

Faire ses devoirs

La première chose à faire avant de se lancer dans la mêlée est d'obtenir une préqualification hypothécaire pour connaître sa capacité d'emprunt et rassurer le vendeur lors d'une éventuelle promesse d'achat. « C'est essentiel, affirme Marie-Josée Houde, courtière immobilière chez RE/MAX du Cartier. Dans un contexte d'offres multiples, le vendeur favorisera toujours, outre le prix, la sûreté transactionnelle. » Rémy Babin, courtier immobilier chez Via Capitale du Mont-Royal, conseille à ses clients de magasiner des propriétés dont le prix affiché est en deçà de leur budget maximal et de la somme pour laquelle la banque les a préapprouvés. « Tant mieux si on trouve en dessous, mais c'est sûr que si on s'en va en surenchère, je veux avoir la place pour aller chercher ce qu'ils veulent », explique-t-il.

Courtier ou pas ?

À moins de très bien connaître les rouages de l'immobilier, il peut être difficile de faire sa place comme acheteur dans le marché actuel sans être représenté par un courtier. « Vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est la réalité, soutient Marie-Josée Houde. Le marché va très vite et nous, on fait ça à temps plein. On est en mesure de voir les propriétés au moment où elles sont mises en marché. »

Soulignons que lorsque l'acheteur n'est pas représenté par un courtier, il est pris en charge par le courtier inscripteur, qui n'a alors pas à partager sa commission avec le représentant de l'acheteur. « Le courtier qui vend la propriété a un contrat avec son vendeur, précise Rémy Babin. Il doit, par son mandat, protéger son vendeur, veiller à ses intérêts et aller chercher le meilleur prix. Et tu vas aller négocier avec lui ? »

Dans une situation d'offres multiples, l'acheteur peut-il penser être avantagé s'il est représenté par le courtier inscripteur ? « Si on travaille avec honnêteté et qu'il n'est pas le meilleur acheteur, il ne sera pas favorisé, répond Marie-Josée Houde. Ça ne devrait pas se produire. » En vertu de la loi, un courtier ne peut offrir de l'information privilégiée à un acheteur dans un contexte d'offres multiples.