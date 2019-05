Plaidoyer pour des normes de construction uniformes

Au Québec, des maisons construites dans trois municipalités voisines peuvent respecter des codes de construction différents, déplore Garantie de construction résidentielle (GCR). L'organisme à but non lucratif veut changer cette façon de faire afin de mieux protéger les citoyens.

« Les municipalités ne sont pas obligées d'appliquer le plus récent Code de construction adopté par la Régie du bâtiment du Québec », fait remarquer François-William Simard, vice-président aux communications de l'organisme, chargé d'améliorer la qualité de la construction résidentielle.

« À certains endroits, le code 2010, le plus récent, est respecté, tandis qu'ailleurs, c'est le code 2005, le code 1995 et même le code 1985, qui est appliqué. Cela n'a fait aucun sens de permettre de construire selon des normes qui datent de 20 et même 30 ans. Au fil des années, des bonifications ont été apportées, qui permettent de construire des propriétés de plus grande qualité, plus sécuritaires. »

L'obligation d'installer des détecteurs de fumée dans toutes les pièces où des gens dorment, par exemple, ne figure que dans le code de construction 2010 (adopté en 2015). Dans les versions précédentes du code, un seul détecteur de fumée par étage suffit.

Québec est à jour, révèle François-William Simard. À Trois-Rivières, Saint-Lambert et Shawinigan, le code 1995, adopté en 2000, est appliqué. À Montréal, c'est encore le code 2005 qui a cours. « Ils travaillent pour aller vers le code 2010, mais le nouveau code 2015 sera adopté l'an prochain, précise-t-il. Ils ne seront déjà plus à jour. »

La solution ? Faire en sorte que le prochain code de construction (et les subséquents) soit automatiquement appliqué partout.

« Ce serait une bonne nouvelle pour les consommateurs, dit-il. Actuellement, certains sont mieux servis que d'autres. »

GCR compte entrer en contact avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, pour la sensibiliser à la question. « Cela tombe bien, elle porte les deux chapeaux, précise M. Simard. Il y a moyen de prendre des engagements pour que l'application de chaque nouveau code soit obligatoire dans l'ensemble des municipalités, à l'intérieur d'un certain nombre de mois. »

Manque d'équité