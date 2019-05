La vie de campus à tout âge

« Les gens acceptent d'avoir à louer pour plus longtemps », explique Victoria Cook, responsable des communications pour Get Living, le propriétaire de l'East Village (nouveau nom du village olympique). « Mais ils veulent vivre dans quelque chose de bien en attendant. » La possibilité de déménager à quelques semaines d'avis plaît aussi aux jeunes locataires, des milléniaux qui ne sont pas nécessairement prêts à se poser.

La jeune femme qui vit sur place depuis un an et demi et travaille elle aussi dans la City. « Tous les commerces, le médecin, le dentiste, c'est très pratique. »

Carl Hemmingson, jeune Suédois récemment arrivé à Londres pour travailler dans la City, estimait qu'il était bien plus facile de louer dans l'East Village que de se mettre en quête d'un appartement. « C'est neuf et c'est bien placé sur le réseau de transports en commun », a-t-il dit. Ici, tout est inclus : pas de dépôt à faire, pas besoin d'ouvrir un compte auprès du fournisseur d'électricité ou d'internet.

En début de soirée, un jour de mars, le métro voisin déverse des vagues de jeunes hommes et femmes habillés de vestons et de tailleurs qui regagnent leur appartement de l'East Village. Au rez-de-chaussée de plusieurs des 63 bâtiments résidentiels, des commerces à la mode leur offrent de faire leurs emplettes en vitesse à quelques mètres de chez eux.

C'est la contrepartie à payer. Les loyers sont sensiblement plus chers ici qu'ailleurs : environ 10 % au-dessus du marché, admet Get Living. Le prix de base d'un appartement d'une chambre atteint 1620 livres par mois (soit 2850 $ CAN). Pour trois chambres : 2500 livres (soit 4400 $ CAN). Ces prix élevés, l'entreprise les justifie notamment par les niveaux de service à la clientèle et de sécurité plus élevés qu'ailleurs.

« Ce n'est pas tellement que c'est plus luxueux, c'est surtout davantage orienté vers le service. On a des gens sur place en permanence », explique Victoria Cook, de Get Living.

La différence la plus frappante : les activités sociales gratuites organisées par le propriétaire des lieux - et qui ont aussi des coûts.

« Nous organisons des activités pour que les gens tissent des liens entre eux. Nous avons des rencontres pizza-prosecco, des concerts de musique live, des pubs quiz. Tout ça, c'est pour que les gens rencontrent leurs voisins, apprennent à connaître les commerçants du coin, expose Mme Cook. Lors de la dernière Coupe du monde de soccer, nous avons installé un grand écran à l'extérieur. L'été, nous faisons des kermesses. »

Get Living se vante d'avoir « près d'un tiers » de ses locataires qui ont des enfants. « Nous avons commencé à offrir des activités de jour, notamment pour les nouveaux parents », ajoute la porte-parole.

« Il a fallu tout rénover »