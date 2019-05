Une demeure de style Mid-Century

De l'extérieur, la maison n'a pas le côté victorien de ses voisines westmountaises. Construite en 1967, dans le style Mid-Century Modern, la résidence attire l'oeil avec sa silhouette longiligne, ses grandes fenêtres verticales et sa combinaison de cèdre et de briques. À l'intérieur, l'esprit des années 60 est toujours bien présent : le plancher de céramique orangé dans la cuisine, le tapis olive dans l'escalier, la lampe en papier de Noguchi qui trône dans le salon sont tous le rappel d'une époque passée.

L'architecte montréalais d'origine grecque Dimitri Dimakopoulos a participé à la conception de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, de Place Ville Marie, du 1000 de la Gauchetière et de plusieurs pavillons d'Expo 67. Sa résidence personnelle, qu'il a dessinée et habitée jusqu'à sa mort en 1995, est aujourd'hui en vente. Bienvenue dans les années 60.

Au fil des ans, M. Sakiz a tenu à conserver autant que possible la maison dans son état d'origine. La cuisine a été rénovée, mais dans le respect des plans originaux « millimètre par millimètre ». Un défi s'est présenté lorsqu'il a fait installer la climatisation dans la maison. L'entrepreneur a voulu retirer la chute à linge, ce que M. Sakiz a refusé. Il a finalement accepté l'ajout de niches dans quelques pièces pour accueillir la tuyauterie.

« Mon souhait, c'est que quiconque l'achète respecte le plus possible la maison d'origine. Bon, après, ils feront ce qu'ils veulent. Mais moi, je me suis dit : "Je vais être le garant du temps de cette maison le plus possible et respecter ce qu'il [l'architecte] avait fait. Je ne vais pas m'amuser à penser que je suis meilleur que lui." »

Une thèse de maîtrise écrite à son sujet décrit Dimitri Dimakopoulos comme un homme discret. À la lumière de la façon dont il a conçu sa maison, Alex Sakiz parle d'un homme pratique également doté d'un sens de l'humour. « L'un des trucs les plus cute de la maison, c'est que son épouse avait une commode à laquelle elle était très attachée. Il a gardé les tiroirs de la commode et il a construit autour. C'est tellement une belle idée. On sent sa personnalité dans la maison. Il y a une gaieté. »

De la maison, M. Sakiz apprécie particulièrement la luminosité, l'espace de vie « qui fait qu'on est à la fois très proches et isolés », et l'intimité de la cour, même si les voisins ne sont pas bien loin. « Cette maison-là est en fait un tour de force parce qu'elle est bâtie sur un terrain qui est assez en pente, c'est assez étroit. Les gens lui disaient [à M. Dimakopoulos] : c'est ridicule, tu ne vas pas construire une maison ici. »

« Pour moi, c'est la plus belle maison au monde, ajoute M. Sakiz. Elle est belle, qu'elle soit comme ça ou en bordel. » Il la vend parce que son fils, qui était âgé de 2 ans au moment où ils y ont emménagé avec son ancienne femme, a quitté le nid... et la résidence est bien grande pour une seule personne.

Une offre d'achat vient d'être acceptée pour cette propriété.