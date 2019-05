Depuis le 24 décembre, jusqu'à 700 personnes se pressent chaque jour dans le bureau des ventes du Groupe Lodha pour découvrir ce que réserve la future cité de Palava, en périphérie de Bombay, en Inde. Vingt à la fois, les visiteurs vivent une expérience immersive en 9 D VR, créée dans un studio à Montréal. Le but ? Faire vivre des émotions afin de créer de l'engouement et favoriser les ventes.

Palava, faut-il préciser, est un projet d'une envergure difficile à imaginer, mené par l'un des plus importants promoteurs immobiliers en Inde. D'ici 2025, plus de 500 000 personnes devraient y habiter. Le Groupe Lodha voit grand. Au début de mars, il a annoncé qu'il y construirait un centre commercial, qui s'étendra sur plus de 20 acres. Il comprendra, outre des commerces, un parc d'attractions, un musée pour enfants, des activités aquatiques sur un lac, un complexe sportif et des rues avec des restaurants, notamment.

« Par un concours de circonstances, nous avons réalisé une maquette interactive en 2012, pour la première phase de Palava, qui est maintenant construite et habitée, explique Jacques Larue, concepteur et associé chez Cadabra, dont les bureaux sont situés dans Rosemont. L'expérience immersive 9 D VR a été créée pour le lancement de la deuxième phase. Il y a du mouvement, des effets multisensoriels comme des odeurs, du vent et des gouttes d'eau, de la réalité virtuelle. Il faut que le projet immobilier soit suffisamment important pour justifier l'investissement d'environ 20 millions de dollars. Le budget de notre équipe créative s'est élevé à 1,4 million. »

Au Québec, fait-il remarquer, les espaces verts et les parcs sont monnaie courante. Ce n'est pas le cas à Bombay. « La densité est épouvantable, précise-t-il. Il y a énormément de pollution et de congestion. Cela prend deux heures pour se rendre à Palava, à 50 km de là. L'idée est de faire un développement à l'européenne avec de grands espaces verts, des rivières, pour en faire un lieu où tous peuvent vivre, apprendre, travailler et s'amuser, sans avoir à prendre leur voiture. »

Des expériences ludiques

Entre en jeu l'expérience immersive, pour montrer la ville telle qu'elle sera dans quelques années. Cadabra est la division créative de XYZ Technologie culturelle, qui utilise des technologies audiovisuelles de pointe pour offrir des expériences ludiques (entre autres) dans des musées. Ses membres ont mis leur expérience à profit pour communiquer le message du promoteur de façon à capter l'attention des visiteurs, peu importe leur âge.