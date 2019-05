Transformation extrême sur le flanc du mont Royal

« Les acheteurs proviennent des environs, indique le président de Corev Immobilier. Dans le Tom, la tour de 40 étages au centre-ville de Montréal, que j'ai fini avant de m'engager à faire le 1420 Boulevard Mont-Royal, il y avait 30 % d'investisseurs et 10 % d'acheteurs étrangers. Ici, tous ont acheté pour y habiter. Les gens demandent quelle sera la politique de location. Ils recherchent la quiétude. Un appartement non meublé ne pourra être loué qu'une fois par année et un appartement meublé, deux fois par année. Il n'y aura pas d'Airbnb. »

« Je l'ai trouvée tellement belle. Pourtant, je ne suis pas catholique, je ne suis pas religieux. J'ai été frappé par l'architecture et j'ai vu le potentiel. Je suis aussi arrivé à un certain temps dans ma vie où je veux relever un plus grand défi. Ce sera une fierté quand ce sera fini. Ce sera spécial à Montréal. »

Son but ? Faciliter la création d'une véritable communauté, par le truchement d'une piscine intérieure et d'une piscine extérieure, d'un court de squash, d'une salle d'entraînement et de la chapelle, qui deviendra un chic salon ou une salle de réception au gré des envies des copropriétaires. Ces derniers contribueront mensuellement au bon fonctionnement du restaurant, qui sera aménagé au même niveau que le hall d'entrée.

« Ce sera un bistro haut de gamme, qui sera ouvert le matin, le midi et le soir, où les voisins pourront se côtoyer, précise M. Revah. On s'assure qu'il ait un minimum de 400 000 $ par année pour survivre. Ce devrait être facile de faire bien davantage. »

Les appartements disponibles, sur un ou deux niveaux, peuvent encore être aménagés sur mesure. Mais le temps presse sur certains étages avant que les divisions ne soient établies. Les condos ont une superficie moyenne de 2000 pi2. Les moins spacieux mesurent 650 pi2. Comme dans un grand hôtel, un voiturier, un gardien et un concierge seront attentifs aux désirs des résidants. Ces derniers profiteront aussi des fruits de la culture verticale hydroponique, qui sera réalisée dans les catacombes. Un organisme extérieur s'en chargera pour approvisionner le restaurant et fournir des paniers bio aux copropriétaires.

Les travaux se font avec un souci de préservation. « Il y a un respect du plus grand que soi, révèle Sabine Karsenti, courtière immobilier et directrice des ventes. Plusieurs éléments architecturaux, comme les centaines de portes de bois et les fenêtres d'origine, ont été préservés ou remis à des organismes à but non lucratif, dont Habitat pour l'humanité et Architectes de l'urgence et de la coopération. »

La propriété en bref

Adresse : 1420, boulevard du Mont-Royal

Prix demandé : de 650 $ à 1100 $ le pi2 (taxes en sus), selon l'étage

Charges mensuelles de copropriété : 0,52 $ + 0,12 $ (restaurant) le pied carré

Année de construction : 1925

Superficie habitable : de 650 à 7000 pi2

Description : environ 150 appartements en copropriété. Un peu plus de 50 % d'entre eux sont toujours en vente. Le stationnement souterrain comptera 300 places.

Courtière : Sabine Karsenti

Consultez la fiche de la propriété : https://www.centris.ca/fr/condo~a-vendre~outremont-montreal/24146221