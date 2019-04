Le quartz avant la certification écolo

Lui-même se fait un point d'honneur de donner l'exemple. En 2007, alors qu'il avait 31 ans, sa maison de l'avenue du Parc est devenue la première au Canada à obtenir une certification LEED Platine. En 2016, sa résidence secondaire à Wakefield a été le premier bâtiment au Canada, toutes catégories confondues, à répondre aux critères plus rigoureux de la quatrième version des systèmes d'évaluation LEED. Elle a été certifiée LEED v4 Platine. Et c'est ce niveau qu'il vise avec la maison usinée Eco-Habitat S1600 installée tout récemment sur son terrain en Outaouais.

Seulement 5 % des maisons et des condos mis en chantier visent la certification LEED, révèle Emmanuel Cosgrove, directeur d'Évaluations Écohabitation, qui accompagne au Québec les constructeurs cherchant à obtenir la certification LEED pour habitations. Ce constat ne le décourage nullement. « Ce n'est pas vraiment le nombre d'habitations certifiées qui compte, précise-t-il. C'est davantage l'influence qu'elles ont sur l'industrie. Quand on va à la remise de prix, on voit que la grande majorité des gagnants fait partie de la crème, qui fait certifier 5 % des habitations. Ce sont eux qui montrent le chemin aux autres. »

Ce sont donc les promoteurs qui décident de viser une certification. Proment a ainsi commencé par construire le Vistal, la première tour d'habitation au Québec à obtenir la certification LEED Or, en 2011. Puis elle a persévéré. Sous l'impulsion de son président, Samuel Gewurz, Pointe-Nord a pris vie en visant la certification LEED-AQ (aménagement des quartiers). « Pour nous, c'est un coût qu'on doit débourser, au même titre que celui du béton, pour être capable de construire, précise Ilan Gewurz. On pense que c'est la manière dont les immeubles doivent être bâtis. On ne la questionne pas. »

Sotramont a essayé de chiffrer le surcoût qu'entraîne une certification LEED. Le chantier, la paperasse et les inspections occasionnent en effet des frais supplémentaires : « Cela coûte un minimum de 5000 $ de plus aux acheteurs d'une maison en rangée de 650 000 $, indique Marc-André Roy, président de l'entreprise. On a fait un sondage auprès d'acheteurs potentiels à Pointe-Claire et personne, sans exception, n'était intéressé. À cet endroit, on continue à viser la certification LEED pour la copropriété en béton et on a cessé en ce qui concerne les maisons en rangée. L'enveloppe des habitations demeure quand même performante et on respecte beaucoup d'éléments, mais il n'y a pas de certification. »

Le grand défi est d'allier l'économie et l'écologie, indique Marco Fontaine, vice-président développement résidentiel et marketing chez Devimco. « On pousse l'analyse pour voir jusqu'où on peut aller pour que cela demeure économiquement viable, dit-il. On peut faire de plus en plus de choses. C'est de bon augure. »

L'entreprise a entamé une réflexion lors de la planification de Solar Uniquartier, à Brossard. Un immeuble de bureaux y est bâti en visant la certification LEED. Dans le Quartier des spectacles, les deux tours résidentielles du complexe Maestria la rechercheront aussi. La première tour comportera 438 condos et 388 appartements locatifs, tandis que la seconde comptera 528 condos et 320 appartements locatifs. Pour un total de 1674 logements.

« J'ai fait un petit sondage rapide et les plus jeunes, les milléniaux, sont ceux qui sont prêts à payer environ 3000 $ de plus pour habiter dans un immeuble écologique. »

« Ils sont prêts aussi à payer plus cher pour de la nourriture bio. Ils sont très conscients de la qualité. Pour un projet aussi important, le plus gros au centre-ville de Montréal, on voulait absolument qu'il soit LEED. C'est une question de conscience sociale », indique M. Fontaine.

Pas toujours hors de prix