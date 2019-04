Des ventes de propriétés toujours en hausse

Au cours des trois premiers mois de 2019, les ventes ont augmenté de 8 % par rapport à la même période en 2018. Il s'agit, en fait, du 19e trimestre consécutif haussier, d'après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

De janvier à mars, 23 667 transactions ont été réalisées entre le vendeur et l'acheteur. « C'est plus difficile pour les premiers acheteurs d'entrer dans ce marché [en raison des prix d'acquisition de plus en plus élevés] », constate toutefois l'économiste Yanick Desnoyers, de la Fédération.

Le prix médian de l'unifamiliale se situe maintenant à 255 000 $ (+ 3 %), le condo à 231 000 $ (+ 1 %), tandis que la valeur médiane du « plex » reste stable à 385 000 $.