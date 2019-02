Du jamais vu: 40 millions pour une maison

«C'est la maison la plus chère jamais mise en vente au Québec, assure le courtier immobilier Joseph Montanaro, de Sotheby's. La maison de Céline Dion, à 25,5 millions, était la plus chère à l'époque. Cela a pris trois ans pour la vendre, mais elle se trouvait dans un secteur moins recherché.»

«Celle-ci se trouve tout près du centre-ville, avec un énorme terrain. À Vancouver, Toronto ou New York, une pareille propriété coûterait le double. À Londres, le prix atteindrait 200 millions. J'ai eu beaucoup de demandes de visites à l'international. C'est bon pour Montréal. Cela met la ville sur la carte.»

La maison a d'abord été construite pour l'homme d'affaires Jeffrey Hale Burland, en 1913, selon des plans de l'architecte David Jerome Spence. Elle était inachevée quand le financier et futur éditeur du quotidien anglophone The Montreal Star John Wilson McConnell l'a achetée en 1924. Les architectes Charles Platt et Kenneth Guscotte Rea ont conçu sa transformation et son agrandissement, ajoutant une terrasse à l'avant, les immenses portes de bronze à l'entrée et le solarium.

L'immeuble, classé patrimonial (tout comme le site), est demeuré entre les mains du financier et celles de sa fondation jusqu'en 1975, lorsque celle-ci en a fait don aux bénédictins de Montréal, pour qu'ils y établissent leur prieuré. Les propriétaires actuels ont acquis le domaine en 2001 et ont rénové la demeure de fond en comble pendant plus de 10 ans pour lui redonner sa prestance et l'actualiser.