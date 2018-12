Vieux quartiers, jeunes acheteurs

Les maisons vieillissent, les acheteurs rajeunissent. On assiste à un renouveau de la « clientèle immobilière » dans plusieurs quartiers de la ville et de la banlieue. Radiographie d'une nouvelle réalité.

Tout comme son conjoint, elle ne regrette nullement d'avoir acheté dans un « vieux quartier » de Laval pour y élever ses enfants âgés de 3 et 4 ans. « On voulait une maison avec un terrain et de gros arbres. On a trouvé », dit-elle.

Tout était à refaire. Il fallait enlever le papier peint sur les murs, remplacer les portes, les fenêtres... « Disons que c'était décoré vieillot, dit-elle en riant. On a remis ça à notre goût. On est satisfaits. »

Les vendeurs ont « un certain âge » et lorsqu'ils doivent considérer plusieurs offres d'achat en même temps sur leur propriété, ils sont portés à accepter « celle d'un couple avec un ou des jeunes enfants », observe Jean-Marc Léger.

« C'est vrai pour le quartier Ahuntsic et ce l'est également dans Villeray, et même dans Rosemont, ajoute-t-il. Ce sont des quartiers de "plex" avec un nombre limité de [propriétés] unifamiliales. »

Une amie de sa fille Élizabeth, au début de la trentaine, vient d'emménager tout près de chez lui, dans un « plex », avec son conjoint et son bébé de 8 mois. « Pas de doute, constate-t-il, ce quartier-là rajeunit. On le voit. On agrandit les écoles pour faire de la place aux élèves du primaire, on construit des pataugeuses immenses dans les parcs ! »

« Je vois partir mes [vieux] voisins, dit avec humour Jean-Marc Léger, à la fois résidant du quartier Ahuntsic et courtier immobilier. Ça me fait tout drôle de voir arriver dans ma rue des jeunes couples, avec des bébés dans les poussettes ! »

Il ne cache pas que cette « obligation légale » posée aux acheteurs en a surpris plus d'un dans son entourage. « Un ami avocat et un autre ami notaire m'ont dit que c'est du jamais-vu ! », soulève-t-il, étonné.

« Nous avons agi, mon frère et moi, dans le respect de nos valeurs familiales. On croit à la vie de quartier. On trouve toutefois regrettable qu'un trop grand nombre de promoteurs défigurent des rues entières en construisant d'affreux blocs d'appartements ! »

« C'était une condition non négociable, précise Marc Delage. Nous y tenions et l'acheteur a accepté. »

En août dernier, un acheteur s'est pointé, un jeune couple fin vingtaine, qui a accepté de respecter les conditions de la famille. Ce n'étaient pas de simples conditions verbales. « On s'est appuyés sur l'article 1622 du Code civil du Québec pour s'assurer que l'acheteur allait préserver l'usage résidentiel unifamilial du terrain sur lequelle se trouve la propriété, et ce, pour les 10 prochaines années ».

Après avoir consulté sa mère et demandé l'aide de son frère, André, 62 ans, il a pris la décision de mettre en vente la maison unifamiliale construite en 1951 « dans un beau quartier près du cégep, dans l'une des plus belles rues de Saint-Jean-sur-Richelieu », aime-t-il rappeler.

Jérôme Labelle, Élizabeth Léger et leurs deux enfants, Daphnée et Thierry

Ce n'est pas tout de choisir une maison qui a du vécu, dans un quartier où les arbres ont bien poussé. Encore faut-il avoir la bonne approche quand vient le temps de faire une offre d'achat aux propriétaires-vendeurs, souvent très attachés à leur maison. Conseils de courtiers qui ont vu neiger.

Acheteurs sympathiques recherchés

« Les personnes âgées tiennent généralement à savoir qui va acheter leur maison, qui a une valeur sentimentale à leurs yeux. Elles vont préférer un couple avec de jeunes enfants à un investisseur qui achète pour faire rénover et revendre à profit. J'ai eu une cliente, âgée de 94 ans, qui m'a dit clairement qu'elle optait en premier lieu pour un jeune couple qui lui semblait sympathique ! »

- Johanne Brabant, Royal LePage, Saint-Hyacinthe

Délicates discussions

« Ça reste un choix difficile à faire, vendre la maison où on a vécu la majeure partie de sa vie. C'est une décision chargée d'émotions. Je côtoie régulièrement des personnes âgées qui ont parfois du mal à comprendre et à accepter que leur propriété a vieilli et qu'elle a besoin d'être rénovée. Ça peut les froisser quelque peu de se faire dire par les [jeunes] acheteurs qu'il faudra investir de bonnes sommes d'argent pour la moderniser. En règle générale, on finit par s'entendre. »

- Jean-Pascal Nérisma, RE/MAX, Repentigny

L'avantage du propriétaire unique

« Il y a ici un grand nombre de bungalows des années 60 et du début des années 70. On voit de plus en plus de jeunes couples faire des offres d'achat sur des maisons à rénover et qui ont eu un seul propriétaire, bien souvent des personnes âgées qui vendent pour aller vivre en résidence. Je vois de plus en plus de jeunes ménages qui achètent des maisons de plain-pied avec l'intention de refaire la cuisine et la salle de bains. »

- Luc Neveu, RE/MAX, Fabreville

Acheteurs informés

« L'arrivée de jeunes acheteurs qui achètent de vieilles maisons contribue au renouvellement des quartiers dans notre ville. C'est agréable de voir des enfants dans nos parcs, fréquenter nos écoles ! Toutefois, avant d'acheter, les jeunes couples négocient serré avec les vendeurs plus âgés. Certains ont en main des soumissions détaillées en vue des travaux à réaliser ! Dans notre marché, les acheteurs savent que ces maisons sont des valeurs sûres et qu'ils n'auront pas de mauvaises surprises après en avoir fait l'acquisition. »

- Manon Gadoury, Via Capitale, Joliette

Deux réalités

« On me pose souvent la question : "Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ma maison, les acheteurs ?" Les propriétaires d'un certain âge sont anxieux quand vient le moment de mettre une pancarte "À vendre". Ils sont attachés à leur maison, à leur terrain, aux rosiers, aux arbustes. Durant l'inspection, il n'est pas rare de les entendre parler des souvenirs qui s'y rattachent ! Les jeunes acheteurs, de leur côté, sont davantage intéressés par le prix qu'ils vont payer et par la qualité du bâtiment. »

- André Lombart, RE/MAX, Saint-Jean-sur-Richelieu