C'est un métier sans heures fixes ni revenu stable et qui occupe la plupart des week-ends. Et pourtant, dans certaines familles, on est courtier immobilier de père en fille et de mère en fils. Entretien avec trois familles de courtiers immobiliers passionnés.

LA PASSION DES BAUDINET

Qui a dit que les cordonniers étaient les plus mal chaussés? Pas les Baudinet, qui nous reçoivent dans la somptueuse demeure de Béatrice Baudinet, à Westmount. La courtière immobilière est entourée de deux de ses cinq enfants, qui ont suivi ses traces en immobilier, ainsi que de sa soeur, Barbara Baudinet, qui exerce le même métier.

C'est d'ailleurs cette dernière qui a ouvert le bal en 2005. Barbara travaillait depuis une douzaine d'années dans l'industrie du cinéma et de la télévision quand elle a décidé de bifurquer vers l'immobilier. Elle voulait plus de flexibilité dans son horaire pour élever ses deux jeunes enfants. «Et j'étais prête à travailler fort pour bien gagner ma vie», résume celle qui roule sa bosse chez Sotheby's, une agence spécialisée en propriétés de luxe.

Béatrice, mère de cinq enfants, dont une paire de jumelles identiques, s'est pour sa part lancée en immobilier en 2008, après avoir fait son cours de courtier. Elle a commencé seule, chez Royal LePage, et celle qui apparaît comme une véritable dynamo a vite connu le succès. Mais c'était beaucoup de travail, et elle se souvient qu'elle n'arrivait plus à tout faire. Sur les conseils de son gérant, elle a pris une assistante. Peu après, son fils, Tristan, s'est joint à son équipe. Il avait alors 18 ou 19 ans. Après avoir fait son cours en immobilier, il a débuté dans Westmount, mais a réalisé que les gens qui avaient des maisons de 3 ou 4 millions hésitaient à les confier à quelqu'un d'aussi jeune. Il a alors commencé à s'investir dans la location.

«J'allais n'importe où, je ne refusais pas de client. Ma première inscription était à Saint-Sauveur», se souvient Tristan Pungartnik.

Les baux, les lois, les contacts avec les clients, la Régie du logement, il a tout appris sur le terrain. «On ne nous montrait rien sur la location, quand j'ai fait mon cours, en 2009» dit-il. Quoi qu'il en soit, il faut croire qu'il était pas mal bon, puisqu'à un certain moment, un de ses plus importants clients l'a recruté. Depuis cinq ans, Tristan est directeur des opérations chez Gestion immobilière Summit, qui gère environ 2000 appartements et immeubles commerciaux dans la région montréalaise. En 2016, il a obtenu le premier jugement qui permet de changer la serrure quand un locataire qui ne réside pas dans l'appartement le loue sur Airbnb.

Un de perdu...

Béatrice a perdu Tristan (façon de parler) mais a gagné sa fille, Daphne, qui s'est jointe à son équipe en 2014. Au départ, la jeune femme aspirait à travailler en publicité. Mais après avoir terminé son bac en marketing en 2013, elle a réalisé que la pub était plus un passe-temps pour elle. «Ma mère m'a proposé de faire mon cours en immobilier. Ça lui a pris 20 minutes pour me convaincre», raconte la femme de 27 ans, qui peut travailler autant du côté résidentiel que commercial. Et voilà, elle a la passion, elle aussi. Le métier, qu'elle pratique dans l'équipe de sa mère, lui permet par ailleurs de gérer son temps et de s'adonner occasionnellement à son autre passion: les voyages. «En équipe, on s'entraide», assurent la mère et la fille.

Soutien psychologique

Avec les clients, il y a énormément de psychologie à faire, s'accordent à dire Barbara et Béatrice. «On fait affaire avec des gens qui divorcent, on s'occupe de successions, de jeunes couples qui achètent pour la première fois, de gens qui ont tout perdu ou qui doivent partir en raison de leur âge...», illustre Béatrice. «Ça présente des défis, dit Barbara, et des fois, en famille, on peut décompresser en en parlant entre nous.»