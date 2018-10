Visites libres d'automne: comparer avant de choisir

Le week-end dernier et le week-end prochain, les promoteurs d'environ 70 projets résidentiels participeront aux Visites libres d'automne dans la région de Montréal. Leur but? Se faire connaître de futurs acheteurs et faciliter leur démarche.

Certains participants ont mis les bouchées doubles au cours des dernières semaines pour être prêts à temps. Les plans et les prix des unités de la sixième et dernière phase du Faubourg Contrecoeur, construite dans le cadre du programme Accès Condos, ont ainsi été finalisés exprès pour profiter de la visibilité que procure la campagne promotionnelle.

«Plusieurs personnes attendent ce moment pour voir une série de projets différents et se faire une idée, indique Leslie Molko, porte-parole de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM). Les gens peuvent faire plus de visites que pendant un week-end normal. Ils veulent voir les plans et les finis, avoir une idée des prix et connaître les conditions du programme, dans le cas d'Accès Condos. Ils peuvent poser des questions en se sentant moins engagés. Ils peuvent alors découvrir les différentes options offertes et cerner ce qu'ils recherchent, que ce soit la proximité d'un parc ou l'accès à un casier pour ranger l'équipement de sport.»

Pour mieux cibler les projets qui répondent à leurs besoins, les futurs acheteurs sont invités à consulter le site internet de la campagne promotionnelle avant de se déplacer. Les habitations, dont 80 % se trouvent dans l'île de Montréal, de Sainte-Anne-de-Bellevue à Pointe-aux-Trembles, sont regroupées dans leurs villes et arrondissements respectifs. Elles sont aussi subdivisées en fonction de différentes catégories: abordables (à moins de 250 000 $), pour les familles (avec au moins trois chambres), de luxe, pour les 55 ans et plus, à louer.

Des projets variés

Les projets sont de plus en plus variés, constate Jacques Beaulieu, producteur des Visites libres d'automne.

«À Béa Lumicité, à Sainte-Julie, où le Groupe Pépin propose des maisons détachées, jumelées et en rangée, l'entretien des propriétés et le déneigement seront communs, donne-t-il en exemple. Au Tak Village, dans Rosemont, DevMcGill veut insuffler un esprit scandinave et créer une communauté. Née dans les chalets urbains, devenus des lieux de rencontre, l'idée de collectivité prend d'ailleurs plus de place qu'avant.»