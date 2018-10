Passionnés de l'immobilier

Pour bien connaître le marché

Stéfanie n'a pas encore 40 ans, mais son conjoint et elle sont propriétaires d'un duplex et d'une maison, à Montréal. Elle aime l'immobilier et se tient au courant du marché par l'entremise du site Centris, qu'elle consulte régulièrement, sur son téléphone. «J'y vais dès que j'ai un moment de pause, par exemple en attendant l'autobus», raconte la jeune femme. Elle regarde les inscriptions des 24 dernières heures, car les autres, elle les a déjà vues. Stéfanie est très à jour dans ses recherches.

Cette jeune maman qui travaille dans le domaine financier ne perd pas de temps à tout regarder. Elle a enregistré des paramètres sur Centris pour cibler uniquement le type de propriétés qui l'intéresse, dans les secteurs de son choix: les plex et les maisons, dans huit quartiers limitrophes du mont Royal. Les condos ne l'intéressent pas. Il y en a trop, et elle ne se voit pas vivre dans ça, explique-t-elle.

Stéfanie ne va pas non plus aux visites libres. Elle estime trouver sur Centris suffisamment d'informations pour se faire une bonne idée de la propriété. Elle connaît bien ses secteurs, et a déjà arpenté plusieurs rues à pied au moment de ses transactions précédentes. Elle aimerait beaucoup acheter une autre propriété prochainement, mais il y a un bémol. «Une propriété, c'est un investissement pas seulement financier, mais aussi en temps, pour bien s'en occuper et avoir de bons locataires. Avec une famille, c'est plus difficile d'avoir du temps», résume-t-elle.

Steve Forget

S'il y en a un qui est convaincu des vertus de l'immobilier, c'est bien Steve Forget, investisseur et auteur d'un blogue sur le sujet intitulé Jeune investisseur immobilier. Quand nous l'avons joint, à la fin de septembre, ce gestionnaire de projet se trouvait au Maroc pour un contrat. Mais qu'il soit au Maroc, au Mexique ou ailleurs, il dit regarder Centris pratiquement tous les jours. Comme propriétaire d'un chalet et de 53 portes résidentielles et commerciales (bientôt 81, précise-t-il), Centris lui permet de surveiller le marché dans ses quartiers d'activité. Ceux-ci se concentrent dans Ville-Marie, ainsi qu'à Joliette et dans ses environs.

Steve est arrivé dans l'immobilier un peu par accident. En 2007, il a acheté un petit condo de trois pièces près du métro Préfontaine, «avec pas de balcon, pas de garage, pas de cour». Comme il vient de la campagne, il était «juste malheureux là-dedans», illustre-t-il. Deux ans plus tard, il a vendu pour acheter un plex, qui lui accordait plus d'espace et qui lui coûtait sensiblement le même prix par mois. L'intérêt pour l'immobilier s'est rapidement imposé et il s'est lancé dans l'achat de propriétés avec un partenaire. Avide lecteur sur l'immobilier, il était toutefois déçu des articles qu'il trouvait sur le sujet, les considérait trop généralistes et ne montrant que le bon côté des choses.

C'est un peu ce qui l'a incité à lancer son blogue en 2011, afin de parler de son expérience réelle de terrain, avec ses bons et moins bons coups.

«Il n'y a personne qui faisait ça. J'ai ouvert ce blogue sans savoir où je m'en allais.»

«Je ne savais même pas comment faire ça, un blogue. J'avais sept lecteurs par semaine, j'étais tout heureux, raconte-t-il. Depuis, ça a pris des proportions hallucinantes.»

Son but est de faire partager son expérience. «Montrer qu'on peut se lancer en immobilier sans se faire appeler toutes les minutes pour une toilette bloquée, mais que, oui, il peut y avoir des problèmes. Mais ce n'est pas juste des problèmes, avoir des locataires.»