Tables et chaises pour recevoir en grand

CUIR SOUPLE

Avec son assise et son dossier en cuir, ce siège intemporel combine confort et classicisme. Il préside la table sans complexe grâce à ses proportions généreuses et ses accoudoirs. Par ailleurs, comme sa structure est pliante, il peut être rangé aisément sans prendre de place. Son look sera plus coquet et festif si on y ajoute un coussin ou un jeté.

Chaise Nevis 379 $, chez Bois & cuir