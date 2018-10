Fabrique 1840: Simons mise sur le talent local en ligne

Propulser les artisans de chez nous sur le devant de la scène en leur offrant une plateforme électronique: tel est le nouveau projet Fabrique 1840, nom originel de la Maison Simons. Le PDG Peter Simons souhaite ainsi contribuer au rayonnement de nos créateurs et répondre à une demande de consommation locale et réfléchie. Entretien.

Qu'est-ce que le projet Fabrique 1840?

À la base, c'est un nouvel environnement numérique; c'est comme un écosystème de commerce électronique de communauté pour soutenir les artisans québécois et canadiens. On arrive à la table avec une pratique importante et une compétence que l'on a construite depuis 10 ans en commerce électronique. C'est assez complexe technologiquement. Il faut prendre les photos, publier en ligne, assurer les transactions. Il y avait une connexion à faire ensemble.

Pourquoi avoir lancé ce projet?

Plusieurs vecteurs nous ont incités à lancer ce projet. Je pense que l'art et la culture font partie de notre ADN. Le premier vecteur de réflexion est qu'on a toujours eu cet intérêt et ce plaisir de côtoyer ces individus qui ont le souci de créativité. Le deuxième est que je pense qu'on vit dans un moment, que ce soit pour la Maison Simons ou les artisans, où il faut créer un modèle d'affaires qui permet de rayonner et de s'épanouir. Commercialement, c'est très difficile, car le web est dominé par des plateformes mondiales; je crois qu'il y a une possibilité de créer une solution symbiotique, en misant plus sur la créativité d'ici. On peut le faire ensemble pour que ce soit avantageux et profitable pour ces artisans.