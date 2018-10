Décoration: de l'art pour tous

Pour habiller un décor, il n'y a rien comme une oeuvre d'art. Tous n'ont toutefois pas les moyens d'acheter de grandes toiles d'artistes contemporains. Or, pour quelques dizaines de dollars à peine, il existe des moyens originaux d'accrocher des oeuvres variées et signées à ses murs.

S'abonner au gym. À un magazine. Au théâtre. Et pourquoi pas à un réseau d'artistes?

C'est ce que propose Papirmass, une petite entreprise fondée par deux Canadiens qui assurent la livraison, chaque mois, de centaines d'imprimés à leurs abonnés répartis sur tous les continents. «Sauf l'Antarctique, dit en rigolant Kirsten McCrea. Mais je pense souvent à envoyer un paquet à la base scientifique, ça doit leur manquer, aussi, de voir des expositions, non?»

Pourquoi pas? C'est justement parce qu'elle sentait un manque de stimulation artistique que la jeune femme a créé, il y a 10 ans, un abonnement original qui prévoit la livraison, chaque mois, du tirage d'une oeuvre unique d'un illustrateur contemporain. Kirsten McCrea venait de faire ses études à Montréal, «une ville avec une scène artistique très vivante», quand elle est retournée dans son Alberta natale. Pour y renouer contre son gré avec un certain ennui.

«J'ai pensé que si le contact avec les artistes me manquait à Edmonton, il devait aussi manquer à d'autres personnes dans des villes encore plus petites, plus éloignées. C'est là que j'ai eu l'idée de cet abonnement.»

C'était il y a 10 ans. Quelque 1200 oeuvres différentes ont été expédiées depuis. Autant d'artistes se sont immiscés dans des milliers de foyers pour en égayer le décor.

En pratique, Papirmass permet de renouveler tous les 30 jours le décor de sa maison pour moins de 75 cents par jour. L'abonnement coûte 12 $ par mois - à condition d'y souscrire pour un an - ou 16 $ par mois par semestre. Chaque envoi contient une impression de format moyen et une carte postale du même artiste, une brève entrevue avec lui ainsi qu'une fiche d'activité (coloriage, dessin, etc.). On peut changer d'oeuvre chaque mois, ou les accumuler pour recouvrir, petit à petit, un mur entier, jouer les ressemblances et les dissemblances entre les artistes.

«La moitié de nos abonnés sont des jeunes professionnels qui s'intéressent à l'art, mais sont intimidés à l'idée d'acheter leur première oeuvre et veulent se familiariser avec cet univers. Et dans l'autre moitié, on trouve beaucoup de gens un peu plus vieux qui offrent un abonnement à un jeune qui étudie, ou a étudié, en art ou qui s'y intéresse!»

«Ce qu'on souhaite, à terme, c'est que les gens prennent confiance en eux, en leurs choix, leurs goûts, et achètent de plus en plus d'oeuvres», dit la jeune femme.