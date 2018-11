Du verre pour y voir clair

LE VERRE À LA RESCOUSSE

Josée Aubertin en avait assez de vivre à l'étroit, dans un espace compartimenté et sans lumière, sur le Plateau. Elle a profité du départ du locataire à l'étage pour s'approprier les deux premiers niveaux de son triplex. Les travaux de rénovation, qui viennent d'être exécutés, ont été majeurs. Résultat? La lumière circule maintenant librement, en mettant le verre à profit.

La porte-fenêtre

Il est difficile d'imaginer que la chambre de la propriétaire, éclairée par une petite fenêtre, se trouvait à l'emplacement du salon. L'installation d'une poutre d'acier a permis d'enlever le mur porteur, qui divisait le rez-de-chaussée. Une deuxième fenêtre a été retirée pour poser une grande porte-fenêtre. Tout le plancher a été arraché. «Il y avait un problème de moisissure dans les poutrelles, explique l'entrepreneur Marc-André Dion, qui a réalisé les travaux. La terre dans le vide sanitaire était trop près. Il a fallu excaver pour donner plus d'aération à la charpente. Le plancher a été isolé. On a aussi mis une moustiquaire pour tenir loin les insectes.»

Fenêtres intérieures

Josée Aubertin a opté pour un revêtement de plancher en érable naturel. «Cela donne plus de luminosité, indique-t-elle. Avant, tout était foncé.» Une autre raison sous-tendait ce choix: elle désirait absolument une pièce fermée avec un mur de verre et d'acier. «Du bois naturel en allégerait la masculinité, précise-t-elle. J'avais une fixation.» Avec l'architecte Annie Charbonneau, elle a cherché où installer ce fameux mur vitré. Dans sa chambre à l'étage, cela ne fonctionnait pas, ni dans le fond de la cuisine, où se trouvait auparavant la chambre de sa fille. La cuisine aurait été au milieu de tout.

Bureau vitré

La pièce vitrée a finalement été créée près de l'entrée, où se trouvait auparavant le salon. La propriétaire était sceptique au départ, mais elle est contente d'avoir suivi les conseils de l'architecte. «J'aime voir l'animation de la rue, souligne-t-elle. Le fait de rendre une partie de l'autre mur vitrée me permet de regarder dehors.» La nouvelle pièce remplit plusieurs fonctions. Elle sert à la fois de salle d'exercice et de chambre d'amis, puisqu'un lit escamotable y a été installé.

Escalier et équilibre

Au début, l'escalier devait avoir des composants de métal. «Je cherchais une allure plus industrielle, mais cela aurait été chargé», admet la propriétaire. Elle a regardé des photos d'escaliers avec un garde-corps en verre. C'est finalement une annonce à la télé, avec un escalier en érable à l'arrière-plan, qui l'a inspirée. L'ébéniste Gino Alary a réalisé exactement ce qu'elle recherchait. «L'équilibre est parfait, dit-elle. Et il a coûté moins cher que ce que je prévoyais faire au départ. Il occupe une belle place, mais on ne voit pas juste cela.»

Verre satiné

Dans le couloir à l'étage, en haut de l'escalier, Josée Aubertin avait prévu installer une grande porte entièrement de métal, activée par un système de poulie. «Je voulais équilibrer le côté féminin», explique-t-elle. L'entrepreneur Marc-André Dion l'en a dissuadée. «L'effet aurait été trop lourd», fait-il remarquer. La porte, réalisée sur mesure par le soudeur Benoît Paquette, intègre du verre satiné. Ce qui l'allège considérablement. Une deuxième porte identique, installée dans la chambre principale, donne accès à un atelier. Une poignée de style ancien leur donne un cachet vieillot. Elles se marient bien avec le mur de brique original, datant de 1896, qui donne de la chaleur à la cage d'escalier et à la chambre.

Chambre lumineuse

La chambre principale, à l'étage, est inondée de lumière. Les deux petites fenêtres qui éclairaient auparavant une chambre et une salle à manger ont été remplacées par une grande porte-fenêtre. «Elle a totalement changé l'allure de la pièce, indique la propriétaire. L'idée était d'agrandir le plus possible, sans ajouter de pieds carrés.» À noter: la porte de métal et de verre satiné, qui donne accès à un atelier.

Comme à l'hôtel

Josée Aubertin se sent à l'hôtel lorsqu'elle est dans sa salle de bains, au rez-de-chaussée. Sa douche de verre, vitrée sur deux côtés, y est pour beaucoup. Pourtant, des murs de céramique étaient initialement prévus. Elle a fait faire le changement quand elle a vu l'espace qu'occupait la douche, une fois la préparation pour la base effectuée. «Cela avait l'air étouffant, révèle-t-elle. Les panneaux de verre, qui vont jusqu'au plafond, donnent de la hauteur. C'est plus épuré et la pièce a l'air plus vaste.» Les grandes tuiles de céramique contribuent aussi à donner un effet de grandeur.