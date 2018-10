La saison des bains chauds

L'automne, c'est la saison des mijotés, des chandails de laine, des feux de cheminée... et des bains chauds! Avec le temps plus frais, trois adeptes nous présentent leur salle de bains, un lieu où elles ont aménagé une atmosphère réconfortante et relaxante.

Du temps pour soi

Juliette Bélanger-Charpentier est de ceux qui célèbrent le retour de l'automne et des journées plus froides. Lorsqu'elle prend son bain quotidien, elle en profite pour prendre du temps pour elle, pour se détendre. «En automne, on dirait que c'est correct de rester à la maison, de s'enrouler dans des couvertures, de s'habiller en mou et de boire du thé. Même s'il fait plus frais à l'extérieur, je trouve que c'est une saison chaleureuse, un moment de l'année douillet. En fait, en automne, on ralentit le rythme et on prend plus de temps pour soi», affirme l'étudiante en criminologie.

Livres

Parfois, Juliette passe 15 minutes dans le bain. D'autres fois, lorsqu'elle est captivée par un livre, elle reste jusqu'à une heure et demie dans sa baignoire sur pattes, en ajoutant parfois de l'eau chaude. «Quand je peux prendre autant de temps, c'est le summum du luxe.»

«Pour moi, un bain a toujours été synonyme d'un moment de bonne détente», s'exclame pour sa part Léonie Pelletier. Avant d'avoir ses deux garçons, la fondatrice de la boîte de communications CHAD prenait des bains presque tous les soirs. Depuis, elle a un peu moins le temps de se prélasser dans l'eau mousseuse. «Vu que c'est mon moment de détente, j'essaie de lire un peu dans le bain. En ce moment, je lis Le plongeur de Stéphane Larue. Justement, le livre est ondulé à cause de l'eau.»

Plantes

Partout dans son appartement, Émilie Desjarlais a des plantes, petites et grosses. Il allait de soi qu'elle en dispose dans sa salle de bains. Tout récemment, elle a suspendu une plante près de sa fenêtre. «Je trouve que ça donne vraiment un effet "cocooning"», dit l'artiste et styliste d'intérieur.