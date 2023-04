Nombreux sont les Québécois à louer les bienfaits de la méditation, certains n’hésitant pas à aménager un petit coin zen dans leur habitation. Comment procéder pour créer le sien ? Fermez les yeux et prenez pleine conscience de vos aspirations et besoins, car mille chemins s’offrent à vous.

Sylvain Sarrazin La Presse

Son petit coin à soi

Calme et volupté

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La styliste d’intérieur Elisabeth Lehoux est très bien placée pour conseiller ses clients pour l’aménagement d’un espace de méditation, puisqu’elle-même en a installé un à domicile.

La première étape consiste à déterminer la zone de sa résidence la plus adéquate pour nicher son espace méditatif. Nul besoin qu’il soit immense ou d’y consacrer une pièce entière ; on peut simplement cibler le coin d’une chambre à coucher, le petit salon d’une pièce double, une alcôve… « Il est important que cet espace soit un endroit où l’on se sent bien, calme et en sécurité, avec le moins de passage possible des autres occupants », pose Elisabeth Lehoux, styliste d’intérieur, qui pratique la méditation matinale quotidiennement. Le sous-sol serait-il trop sombre ? Pas forcément. « Il vaut mieux être dans un sous-sol tranquille que dans un salon où il y a de l’agitation », répond-elle. C’est d’ailleurs à ce niveau que Jean et Mireille Joly, résidants de Waterloo, ont aménagé leur salle de méditation l’an dernier, ajoutant un panneau de verre à la porte extérieure pour gagner de la lumière, un plancher chauffant pour éviter l’humidité et un plafond insonorisant pour limiter les dérangements. Des idées à noter !

Modulations méditatives

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La salle de méditation de l’instructrice Louise Poulin, baignée de lumière.

Consultée sur la question, Louise Poulin, fondatrice de Méditation Montréal dirigeant des séances de pleine conscience, indique d’abord que l’extrême idéal serait un endroit en surplomb permettant de voir à l’infini. Pas facile en ville ! « Mais la vraie pièce de méditation, c’est notre corps », philosophe-t-elle, sous-entendant qu’un pratiquant rompu à l’exercice est capable de méditer même à bord d’un bus bondé. En attendant de devenir ceinture noire en la matière, elle recommande d’appliquer une formule rappelant Virginia Woolf : « Tant que l’on n’a pas son petit coin à soi, on ne pourra pas se développer. » Bien des variations sont donc possibles, comme opter pour une aire fermée, installer une tringle et des rideaux pour créer une séparation temporaire avec le reste d’une pièce, ou encore laisser l’espace ouvert. « On voit de plus en plus cette tendance à s’aménager des pièces pour soi modulables qui peuvent accueillir toutes sortes d’activités personnelles : exercices, yoga, art, peinture, dessin… et un coin méditation pour prendre des pauses durant la journée. Certains vont l’aménager dans leur bureau », constate Mme Lehoux.

Meubler ses pensées

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Zafu et zabuton sont deux éléments classiques pour s’installer et méditer. Ici, Louise Poulin s’apprête à commencer une séance.

Vient ensuite la question de l’ameublement. Ici, chacun doit trouver le bon dosage entre une installation suffisamment confortable et un minimalisme évitant les distractions. « Je n’amène pas les gens à une complication du design chez eux, gardez ça simple », préconise Mme Poulin. L’élément le plus important reste bien entendu celui où l’on se déposera le temps de sa séance. On peut opter pour un coussin traditionnel, le zafu, sous lequel peut être glissé un zabuton, plus large et qui permettra de soulager les genoux. Selon les types de méditation et les préférences personnelles, on peut aussi porter son dévolu sur un tapis ou un matelas de sol, une chaise, un fauteuil, un futon, des couvertures, etc. « L’idée est d’être bien installé dans son corps. On encourage les gens à méditer dans les positions qu’ils aiment », indique l’instructrice.

Objets inspirants

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Bougies, éléments naturels, encens, mandalas… certains objets posés sur une table basse peuvent nous aider à guider notre méditation.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des objets significatifs pour nous peuvent être disposés.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un bol chantant, classique de la pratique méditative

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Nul n'est contraint de disposer des statues bouddhistes, mais certains pratiquants avancés peuvent exposer la photo d'un grand maître. Mme Poulin ne prend pas de risque en jetant son dévolu sur le dalaï-lama.







La table basse, pouvant accueillir quelques objets ou accessoires, reste un classique des aires de méditation domestique. « On peut se constituer une sorte de petit autel devant soi, où disposer des livres pour préparer sa méditation, des bougies, de l’encens. Pas obligé d’y mettre des statues bouddhistes, on peut avoir une approche spirituelle plus nord-américaine, dans nos décors contemporains. Ce que l’on recherche, c’est un calme visuel », souligne Elisabeth Lehoux, précisant que plantes et verdure y sont très bénéfiques. Elle pointe également la luminosité, apportée soit par des bougies et des lampes réconfortantes, soit par une disposition adéquate par rapport aux fenêtres — elle-même a arrangé son emplacement pour pouvoir se baigner dans l’axe des lueurs de l’aube.

De son côté, Louise Poulin suggère de placer des objets chargés de signification pour nous, par exemple un bijou qui nous a été offert… ou un cadeau que nous offrons à notre séance et que nous dégusterons une fois celle-ci terminée (chocolat, fruit, etc.) « C’est bien d’avoir, devant ou autour de soi, des choses qui nous inspirent et nous calment. Une bibliothèque pourrait nous distraire, car elle nous lance beaucoup d’information », dit-elle. Pour les plus avancés, elle indique qu’une photo de maître bouddhiste ou autre peut être disposée, « pour nous rappeler que l’état de grâce peut être atteint ».

Teintes apaisantes

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Sobriété des teintes et pièce le moins encombrée possible aideront à atteindre l’état méditatif.

En matière de couleurs et matériaux, sobriété et douceur demeurent les maîtres-mots. Une pièce encombrée ne favorisera pas la concentration, de même que les teintes très vives, comme le rouge. « La couleur a une grande influence. On s’orientera vers des teintes neutres et douces, comme des beiges, des crèmes, des pêches délicats, des verts et des bleus apaisants », énumère la styliste. Clarté et luminosité ne sont d’ailleurs pas une fatalité, les teintes et pièces plus sombres pouvant envelopper le méditant dans un cocon. « Foncé ou pâle, peu importe, du moment qu’il s’agit de couleurs dans lesquelles on se sent bien », résume-t-elle. Quant aux matériaux, Mme Lehoux préconise de privilégier les options naturelles, comme le coton et le lin, plus sains et agréables au toucher, en gardant à portée de main, par exemple, une petite couverture en lainage pour se couvrir dès que la température corporelle baisse.

Magasinage zen

La styliste Elisabeth Lehoux propose une sélection de meubles et d’accessoires pour vous constituer un coin méditation d’inspiration boho… et écono !