Le papier peint fait un retour en force depuis la pandémie. Des entreprises québécoises spécialisées en décoration murale imprimée, comme Artza & Co. et Décor imprimé, ont été fondées au moment même où de nombreuses personnes se lançaient dans la (re)décoration de leur demeure. Survol de la tendance.

Le papier peint peut encore être vu par certains comme un élément de décoration ancien et un peu ringard. Mais ce n’est pas le cas pour Roxane Richard, directrice artistique et cofondatrice d’Artza & Co. avec Laurence Lefebvre.

Elle avoue que les clients arrivent souvent avec certaines craintes par rapport au matériel. « Le papier d’avant, on utilisait de la colle pour l’installer et pour l’enlever. C’était long, compliqué et ça endommageait la surface », dit-elle. Mais tous ces tracas sont derrière nous.

On a décidé d’y aller avec un produit facile, le papier peint autocollant. C’est bien parce que c’est amovible et ça s’installe directement sans colle. Roxane Richard, directrice artistique et cofondatrice d’Artza & Co.

Même son de cloche chez Décor imprimé, une entreprise de décoration murale imprimée qui propose aussi ce type de papier peint. « On a de bons échos par rapport aux revêtements muraux. C’est accessible et ça plaît à un grand public », affirme Romy Beaucage, directrice du marketing chez Décor imprimé.

C’est aussi le papier peint autocollant qui a séduit Marianne Plaisance, créatrice de contenu et animatrice de l’émission de décoration Marianne s’en mêle. « La raison pour laquelle je suis retombée amoureuse du papier peint, c’est que j’habitais dans un grand loft loué et je voulais trouver des manières de changer mon décor sans tout abîmer », explique-t-elle. C’est une belle manière, selon elle, de modifier son espace de façon temporaire.

PHOTO FOURNIE PAR MARIANNE PLAISANCE Chambre agrémentée par le choix de Marianne Plaisance

PHOTO FOURNIE PAR MARIANNE PLAISANCE Mur très vivant

PHOTO FOURNIE PAR MARIANNE PLAISANCE La nature en vedette

PHOTO FOURNIE PAR MARIANNE PLAISANCE Rose bien présent ici

PHOTO FOURNIE PAR MARIANNE PLAISANCE Look vintage années 1970

PHOTO FOURNIE PAR MARIANNE PLAISANCE Touche de couleur dans cette chambre

PHOTO FOURNIE PAR MARIANNE PLAISANCE Détails du papier peint de la même chambre

PHOTO FOURNIE PAR MARIANNE PLAISANCE Couleur du soleil

PHOTO FOURNIE PAR MARIANNE PLAISANCE Arc-en-ciel

PHOTO FOURNIE PAR MARIANNE PLAISANCE Marianne Plaisance 1 /10



















Des conseils pour bien l’intégrer

Quand Marianne Plaisance décore une pièce chez des gens, elle pense tout de suite au papier peint. Pour mieux cerner leurs envies, elle leur pose quelques questions. « Quels sont leurs goûts ? Leur pièce de rêve ? Leurs couleurs préférées ? », dit-elle en exemple. Elle peut ensuite mieux visualiser la pièce et choisir des papiers peints en conséquence.

« Il faut prendre en compte le style et l’ambiance qu’on veut dans une pièce, conseille Roxane Richard. Est-ce qu’on veut mettre du papier peint sur tous les murs ou seulement sur un mur accent ? » La cofondatrice d’Artza & Co. suggère aussi d’ajouter de l’intérêt à une zone plus restreinte comme une petite salle de bains, ou bien un fond de penderie, pour donner de la structure et de la dimension à la pièce.

PHOTO FOURNIE PAR ARTZA & CO. Décor signé Artza & Co.

PHOTO FOURNIE PAR ARTZA & CO. Coin cuisine

PHOTO FOURNIE PAR ARTZA & CO. Chambre envoûtante

PHOTO FOURNIE PAR ARTZA & CO. Bureau monochrome

PHOTO FOURNIE PAR ARTZA & CO. Détail d’un mur

PHOTO FOURNIE PAR ARTZA & CO. Entrée de la maison 1 /6











« Est-ce qu’on veut un style maximaliste ou plus neutre ? On peut y aller pour du papier peint avec de gros motifs ou plutôt quelque chose de neutre et de texturé qui sera un complément au décor déjà en place », affirme de son côté Fannie Bellemare-Larivière, directrice artistique chez Décor imprimé.

PHOTO MARIE-CLAUDE FOURNIER, FOURNIE PAR DÉCOR IMPRIMÉ Romy Beaucage, directrice du marketing chez Décor imprimé, et Fannie Bellemare-Larivière, directrice artistique chez Décor imprimé

Peu importe le papier peint choisi, l’effet visuel est garanti. « Ça fait un punch ! s’exclame Roxane Richard. C’est ça qui vient faire tout le décor. » La créatrice de contenu Marianne Plaisance le pense aussi. « Il y a tellement de choix, tu peux aller dans différentes sortes de papier peint, dans des motifs floraux, dans des motifs géométriques, dans quelque chose de plus abstrait, évoque-t-elle. Ça donne tout de suite une ambiance à ta pièce. »

Des choix bien pensés

« Notre mission chez Décor imprimé, c’est de sortir de ces motifs offerts par tout le monde. On a voulu s’associer avec des artistes de notre communauté pour créer des papiers peints exclusifs », explique la directrice du marketing, Romy Beaucage. L’entreprise québécoise a déjà plus d’une trentaine de collaborateurs, comme la créatrice de contenu Fleur maison et même Marianne Plaisance. « On se voit un peu comme des curateurs de leur art », explique-t-elle.

PHOTO FOURNIE PAR DÉCOR IMPRIMÉ Mur signé Décor imprimé

PHOTO FOURNIE PAR DÉCOR IMPRIMÉ Autre création de Décor imprimé

PHOTO FOURNIE PAR DÉCOR IMPRIMÉ Salle de bains

PHOTO NATASHA PRÉVOST, FOURNIE PAR DÉCOR IMPRIMÉ Chambre douillette 1 /4







L’entreprise Artza & Co., qui veut aussi se démarquer des plus grands acteurs, mise sur quelques motifs tendances et populaires ainsi que sur des motifs intemporels. « On ne veut pas être un marché aux puces de papiers peints », affirme la cofondatrice Roxane Richard.

Les prix des papiers peints se détaillent au pied carré et le coût final dépend du nombre de murs et de la superficie à couvrir. « Ce n’est pas nécessairement abordable, explique Roxane Richard. Mais c’est un investissement qui peut durer des années. »

PHOTO FOURNIE PAR ARTZA & CO. Discret papier peint dans la chambre

PHOTO FOURNIE PAR ARTZA & CO. Carrelé offert chez Artza & Co. 1 /2



Comme c’est un investissement, toutes les intervenantes interrogées suggèrent de prendre des échantillons avant de faire son choix définitif.

C’est important pour bien voir la vraie teinte du papier peint et voir dans son environnement et dans son décor si ça fonctionne. Fannie Bellemare-Larivière, directrice artistique chez Décor imprimé

Et pourquoi choisir du papier peint plutôt que de la peinture ? « Ça reste que le papier peint est plus accessible que de repeindre tout un salon, croit Romy Beaucage. C’est même plus rapide et plus intéressant. »

Pour une option encore plus abordable, il y a les autocollants muraux. « Leur prix est assez accessible, et ça peut être un achat plus spontané, parce que ça se remplace plus facilement », explique-t-elle.

« En ce moment, on est dans une période où on se lâche plus lousse dans les décors. Donc, c’est le temps de ramener le papier peint », estime la créatrice de contenu Marianne Plaisance.