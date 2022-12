Les nouveaux The Canvia ou Meural sont de petites galeries d’art en soi qui permettent d’exposer non seulement nos photos, mais aussi nos vidéos, en plus d’avoir accès à quantité d’œuvres d’art sous une forme numérique.

Après l’avènement du téléviseur The Frame, voici The Canvia, Meural et l’art intelligent.

Il y a quelques années, le premier révolutionnait l’industrie des téléviseurs avec une structure ultramince dont l’écran devient l’écrin pour un tableau de son choix. Bien joué ! The Frame venait ainsi combler les fantasmes des designers et amoureux de beaux intérieurs, rebutés par la présence d’un trou noir dans le décor.

L’idée était si bonne qu’il aurait été fou de ne pas en déduire l’évidence : si un téléviseur peut se prendre pour un tableau — interchangeable de surcroît —, un cadre peut certainement en faire autant sans même chercher à transcender ses fonctions qui sont, après tout, d’être objet de contemplation… C’est à ce moment que nous applaudissons l’arrivée des tableaux modulables au gré des humeurs, des circonstances, des goûts ou des fluctuations de l’aménagement intérieur !

L’avènement des cadres aux allures de tablettes numériques, qui permettent de télécharger les photos de famille et de les voir défiler en direct, est déjà une histoire réchauffée, direz-vous. Un pas de plus était toutefois nécessaire pour que la proposition bascule dans le tableau « vivant »… enfin, presque ! Le concept se raffine en effet avec l’arrivée récente d’objets connectés plus performants et esthétiques qui se laissent confondre avec des cadres classiques.

L’art en mouvance

Le scénario aurait relevé de la science-fiction il n’y a pas si longtemps. Nous y sommes, pourtant. Les nouveaux The Canvia ou Meural sont de petites galeries d’art en soi qui permettent d’exposer non seulement nos photos, mais aussi nos vidéos, en plus d’avoir accès à quantité d’œuvres d’art sous une forme numérique. Le visuel peut y être recadré ou agrandi à la guise de l’utilisateur comme sur un logiciel de traitement de l’image. Équipé de capteurs, l’appareil ajuste également ce tableau numérique en temps réel en fonction de la lumière ambiante chez Canvia et de façon à ce que les couleurs soient aussi vibrantes, dit-on, que si elles avaient été peintes sur toile…

Bien sûr, un tel support ne remplacera jamais une œuvre dans laquelle la texture est visible et le geste de l’artiste, palpable. Sans être friand de gadgets, il y a toutefois lieu de se réjouir ou du moins d’être curieux face à toutes les possibilités que laissent entrevoir ces technologies, notamment celle de découvrir des artistes auxquels on n’aurait pas eu accès autrement. Cela, espérons-le, au fur et à mesure que l’offre s’enrichira et que les prix deviendront plus accessibles. L’art du futur sera intelligent ? La réponse se conjugue au présent.

The Canvia est offert à partir de 680 $. Dimensions : 27 po x 18 po x 1,6 po

Meural est vendu à partir de 599 $ et est offert en deux formats : 16 po x 24 po et 19 po x 29 po